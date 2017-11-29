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11:08 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» обыграл «Вегас» в матче НХЛ благодаря хет-трику чеха Факсы

ТАСС, 29 ноября. «Даллас» одержал победу со счетом 3:0 над «Вегасом» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хет-трик в матче оформил чешский нападающий «Далласа» Радек Факса, который отличился на 33-й и дважды на 40-й минуте. Между второй и третьей шайбой чеха прошло восемь секунд. Вратарь «Далласа» американец Бен Бишоп отразил 31 бросок, сделав шатаут.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду 19 минут 47 секунд, нанес два броска по воротам соперника, но не смог отличиться результативными действиями.

«Вегас» потерпел поражение впервые за шесть матчей. Команда занимает четвертое место в Западной конференции, в ее активе 31 очко. «Даллас» набрал 27 очков и поднялся на седьмую позицию.

В следующем матче «Даллас» на выезде встретится с «Чикаго». «Вегас» в гостях сыграет с «Миннесотой».

В другом матче дня «Тампа» со счетом 2:0 обыграла «Баффало». Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сохранил ворота в неприкосновенности, отразив 23 броска, и стал первой звездой матча. Второй звездой стал российский защитник Михаил Сергачев, который забросил победную шайбу.

Вегас Голден Найтс 0:3
(0:0, 0:3, 0:0)
Даллас Старз
29.11.2017, 06:00 Регулярный чемпионат T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Кен Хичкок
Вратари
Малькольм Суббан Бен Бишоп
1-й период
09:41 Колин Миллер
Джемель Смит 09:41
2-й период
20:48 Нэйт Шмидт
31:55 Райлли Смит
Тайлер Сегин 32:23
Радек Факса (Д. Хэмьюс, Г. Патерин) 32:55
Радек Факса (Дж. Смит, Б. Ритчи) 39:33
Радек Факса (А. Руссель, Т. Питлик) 39:41
3-й период
Дэн Хэмьюс 48:58
57:55 Джонатан Маршессо
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Факса (Даллас Старз), Б. Бишоп (Даллас Старз), А. Так (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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