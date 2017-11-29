«Даллас» обыграл «Вегас» в матче НХЛ благодаря хет-трику чеха Факсы

Хет-трик в матче оформил чешский нападающий «Далласа» Радек Факса, который отличился на 33-й и дважды на 40-й минуте. Между второй и третьей шайбой чеха прошло восемь секунд. Вратарь «Далласа» американец Бен Бишоп отразил 31 бросок, сделав шатаут.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду 19 минут 47 секунд, нанес два броска по воротам соперника, но не смог отличиться результативными действиями.

«Вегас» потерпел поражение впервые за шесть матчей. Команда занимает четвертое место в Западной конференции, в ее активе 31 очко. «Даллас» набрал 27 очков и поднялся на седьмую позицию.

В следующем матче «Даллас» на выезде встретится с «Чикаго». «Вегас» в гостях сыграет с «Миннесотой».