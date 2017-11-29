«Даллас» обыграл «Вегас» в матче НХЛ благодаря хет-трику чеха Факсы
ТАСС, 29 ноября. «Даллас» одержал победу со счетом 3:0 над «Вегасом» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 29 ноября. «Даллас» одержал победу со счетом 3:0 над «Вегасом» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду 19 минут 47 секунд, нанес два броска по воротам соперника, но не смог отличиться результативными действиями.
«Вегас» потерпел поражение впервые за шесть матчей. Команда занимает четвертое место в Западной конференции, в ее активе 31 очко. «Даллас» набрал 27 очков и поднялся на седьмую позицию.
В следующем матче «Даллас» на выезде встретится с «Чикаго». «Вегас» в гостях сыграет с «Миннесотой».
В другом матче дня «Тампа» со счетом 2:0 обыграла «Баффало». Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сохранил ворота в неприкосновенности, отразив 23 броска, и стал первой звездой матча. Второй звездой стал российский защитник Михаил Сергачев, который забросил победную шайбу.
|Вегас Голден Найтс
|
0:3
(0:0, 0:3, 0:0)
|Даллас Старз
|Жерар Галлан
|Кен Хичкок
|Малькольм Суббан
|Бен Бишоп
|1-й период
|09:41
|Колин Миллер
|Джемель Смит
|09:41
|2-й период
|20:48
|Нэйт Шмидт
|31:55
|Райлли Смит
|Тайлер Сегин
|32:23
|Радек Факса (Д. Хэмьюс, Г. Патерин)
|32:55
|Радек Факса (Дж. Смит, Б. Ритчи)
|39:33
|Радек Факса (А. Руссель, Т. Питлик)
|39:41
|3-й период
|Дэн Хэмьюс
|48:58
|57:55
|Джонатан Маршессо
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Р. Факса (Даллас Старз), Б. Бишоп (Даллас Старз), А. Так (Вегас Голден Найтс)