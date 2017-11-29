«Рейнджерс» проиграли «Флориде» в матче НХЛ, Павел Бучневич набрал три очка
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в
В составе хозяев отличились Джей Ти Миллер (25-я минута), российский форвард Павел Бучневич (30), сделавший также две результативные передачи, и Крис Крайдер (32, 54). У победителей шайбы забросили Александр Барков (6), Джейми Макгинн (10), Мишель Хэйли (17), Жонатан Юбердо (29) и Денис Мальгин (59).
«Коламбус» дома в серии буллитов победил «Каролину» со счетом 3:2. Победный буллит у хозяев реализовал российский нападающий Артемий Панарин, который был признан второй звездой матча.
«Нэшвилл» на своем льду одержал победу над «Чикаго» — 3:2.