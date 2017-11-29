«Рейнджерс» проиграли «Флориде» в матче НХЛ, Павел Бучневич набрал три очка

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая во вторник в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:4 (3:0, 1:3, 1:1) в пользу «Пантерз».

В составе хозяев отличились Джей Ти Миллер (25-я минута), российский форвард Павел Бучневич (30), сделавший также две результативные передачи, и Крис Крайдер (32, 54). У победителей шайбы забросили Александр Барков (6), Джейми Макгинн (10), Мишель Хэйли (17), Жонатан Юбердо (29) и Денис Мальгин (59).

«Коламбус» дома в серии буллитов победил «Каролину» со счетом 3:2. Победный буллит у хозяев реализовал российский нападающий Артемий Панарин, который был признан второй звездой матча.