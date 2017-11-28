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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобровский: У нас отняли одну Олимпиаду. Это очень ранит

Мудрый и рассудительный российский вратарь — кандидат и на «Везину», и на «Харта» — дал интервью Пьеру ЛеБрюну.

Источник: Reuters

Неудача в выездном матче с «Монреалем» не испортила блестящую статистику Сергея Бобровского, который остаётся лучшим вратарём нынешнего регулярного чемпионата. Двукратный обладатель «Везины» лидирует в лиге по главным вратарским показателям — проценту отражённых бросков (93,5%) и голам, пропущенным в среднем за игру (1,92). Шесть побед подряд, одержанных «синими мундирами» при содействии новокузнечанина, дали «Коламбусу» возможность закрепиться в кубковой тройке Столичного дивизиона. А сам Сергей всё чаще заставляет говорить о себе как о возможном претенденте на «Харт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту сезона. До матча с «Канадиенс» с российским голкипером побеседовал знаменитый канадский обозреватель The Athletic Пьер ЛеБрюн.

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«На дворе ноябрь. Впереди немало трудностей»

— Сергей, мы должны начать с очень серьёзного вопроса. Расскажите, как в выходные вы ездили в лес рубить ёлку.
— Да, это было весело. В субботу у команды был выходной, и мы отправились за новогодней ёлкой. Погода была отличная, всё прошло хорошо.

 — Вы что, действительно срубили её сами?
— Именно так. Было здорово.

— Вы уверены, что не нарушили никаких законов?
— Нет, всё было абсолютно легально (смеётся). Это было особое место, была лицензия на вырубку, так что всё сделано по правилам, не волнуйтесь.

 — Наверное, я больше ожидал такого от Ильи Брызгалова, а не от вас. А что вы скажете об удивительном сезоне, который у вас получается? Кажется, что в каждом матче вы совершаете какое-то невероятное «спасение», в которое невозможно поверить — так было, например, в матче с «Детройтом» пару недель назад.
— Это хорошо для всей нашей команды, и я до сих пор чувствую себя здорово. Но нужно помнить, что на дворе только ноябрь. Впереди ещё очень много хоккея. Хорошо, когда старт чемпионата получился удачным, но нас ждёт ещё большое количество трудностей.

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«Раньше хотел выиграть не одну “Везину”. Теперь фокусируюсь на команде»

— Я помню, что после того как вы выиграли свою первую «Везину» в сезоне-2012/13, вы приехали в сентябре в Нью-Йорк на одно из мероприятий. Никогда не забуду, что вы тогда сказали: «Это моя первая “Везина”, и я надеюсь выиграть ещё несколько». При этом вы были абсолютно серьёзны, не шутили. Помните этот момент?
— Да, я был серьёзен, конечно. Но сейчас я больше ориентируюсь на успех команды, чем на личные достижения. Это для меня самое важное. По ходу сезона много разных взлётов и падений, это непростой процесс.

— Хотелось бы вернуться в плей-офф, чтобы сыграть там успешно? Наверное, кубковые матчи — самая разочаровывающая часть вашей карьеры (3 победы в 18 матчах, 3,63 гола за игру, 88,7%).
— Согласен с вами, это так. Но сейчас я не могу позволить себе волноваться по этому поводу, я должен наращивать свою надёжность и быть готовым к плей-офф. Нужно просто играть в свой хоккей. Очень важно не подвергать себя излишнему давлению, и как только начнётся плей-офф, нужно играть в свою игру и наслаждаться кубковой атмосферой.

— Уверен, вы бы хотели провести каждую из 82 игр в регулярном чемпионате, если бы у вас был выбор. Но сегодняшняя НХЛ очень непроста для хоккеистов с точки зрения физической готовности. Зрение, быстрота передвижения, колени и бёдра — всё это подвергается большей нагрузке, чем 10 лет назад. Согласны?
— Да, я согласен с тем, что вратарям сейчас приходится сложнее. Страдают и бёдра, и колени, да и вообще требования к телу очень серьёзные, трудно сыграть все 82 матча. Нужно с умом подходить к тому, как ты управляешь собой в течение чемпионата. Конечно, мне бы хотелось провести все 82 встречи, но на самом деле я бы хотел сыграть хорошее, разумное количество матчей.

— Кэри Прайс совсем недавно оправился от травмы, Джонатан Куик пропустил большую часть прошлого сезона, а раньше эти вратари играли очень много. Насколько важен баланс в плане игровой нагрузки, о котором говорит главный тренер Джон Торторелла?
— Я больше общаюсь с тренером вратарей Яном Кларком, но согласен с тем, что нужно иметь правильный баланс. Играть хочется много, но необходимо время, чтобы восстановиться, разгрузить и тело, и мысли. Посудите сами, мы играем семь месяцев в регулярном чемпионате и ещё плюс плей-офф. Требования очень высокие, поэтому нужно поступать с умом.

«У нас отняли одну Олимпиаду»

— Вы вернулись в Монреаль, где несколько недель назад сделали потрясающий сейв на Джейкобе Де Ла Роузе. На какое место в своей карьере вы поставите тот отражённый бросок?
— Даже не знаю. Было бы здорово, если бы эти хайлайты где-то сохранились, но этот эпизод уже в прошлом, и сейчас у меня новое испытание, новый вызов. Я не думаю слишком много о прошедших матчах. Такими вещами хорошо наслаждаться в межсезонье, когда ты свободен и есть время для добрых воспоминаний.

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 — В нынешнем сезоне нагрузка у вас была бы ещё выше, если бы игроки Национальной хоккейной лиги поехали на Олимпиаду в Пхёнчхан. Россияне в этом плане кажутся особенно расстроенными, потому что многие очень хотели сыграть за свою страну и гордились такой возможностью. Тяжело принять, что на этот раз не получится этого сделать?
— Я говорил об этом многократно, но готов повторить. Олимпийские игры — лучшее соревнование в мире, они проводятся раз в четыре года. Быть олимпийским чемпионом — лучшее, чего может добиться спортсмен. У нас отняли одну Олимпиаду, это печально. У нас не так много возможностей представлять свою страну. Нас лишили такого шанса, это очень ранит.

 — Я знаю, что впереди ещё много времени, но ваш контракт заканчивается летом 2019 года. Есть ли у вас какие-то мысли о будущем? Насколько вы счастливы в «Коламбусе» и готовы ли подписать новый договор с этим клубом?
— Впереди ещё много времени, так что пока я об этом не думаю. Но определённо я очень рад играть за «Коламбус». У нас хорошая команда, хорошая организация, здесь комфортно жить. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Впереди у нас много хоккея, а о контракте буду думать, когда придёт время.

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