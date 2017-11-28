«Хет-трики Овечкина — это из-за свадьбы?» Каспарайтис — о неделе в НХЛ

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Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис подвёл итоги недели регулярного чемпионата НХЛ, поделившись мнением о 20 хет-триках Овечкина в НХЛ, его гонке с Павлом Буре, переводе Александра в тройку к Бекстрёму, голевом затишье Кучерова. Также Каспарайтис рассказал, как относится к разгорающемуся скандалу вокруг возможного недопуска российской сборной на Олимпиаду-2018.

20-й хет-трик Овечкина и гонка с Павлом Буре

«Овечкин догнал Буре по хет-трикам в НХЛ. Оба и так вошли в историю, без хет-триков. Такие люди могут не забивать, но потом могут сорваться с цепи и наколотить на два-три года вперёд. Это очень талантливые люди. Посмотрите, все индивидуально готовятся играть против Овечкина. На каждой установке, перед каждой встречей его действия досконально разбирают. Но всё равно его тяжело остановить. На матч с «Торонто» приходил парень, который болеет раком. Человек переживает за Сашу, он попросил его забить гол. В итоге Овечкин забил три. Получилось символично. Видно, что когда Овечкин забрасывает шайбы, то получает удовольствие от хоккея.

Влияние Шубской

«Семь хет-триков после помолвки, а затем и женитьбы на Анастасии Шубской? Наверное, у Саши теперь получается больше поспать, гулять он теперь не может (смеётся). Это тоже большой плюс. Когда ты холостой, то у тебя другие задачи в жизни. А когда ты женат и с детьми — всё становится совершенно иначе. Кому-то это помогает, кому-то — нет. Всё зависит от человека».

Новые звенья «Вашингтона»

«Да, Овечкина и Кузнецова развели по разным звеньям. Но ведь Саша много играл с Бекстрёмом, привыкать ему не приходится. Тренерский штаб пытается варьировать звенья, когда что-то не получается, это нормальный процесс. Для Кузнецова это тоже будет лучше. Он прочувствует новых партнёров, а на Овечкина приходилось отдавать много передач, постоянно играть на него».

Голевая пауза Кучерова и Стэмкоса

«Сезон длинный. Нельзя каждый матч проводить идеально. Другие команды начинают смотреть, как играет “Тампа”, за счёт чего Кучеров и Стэмкос набирают так много очков, более серьёзно готовятся к ним. В начале сезона тяжело определить, кто и как будет играть. А вот ближе к середине все знают свои возможности и задачи. Появляются хоккеисты, играющие только в обороне. Многие форварды доказывают, что могут не только атаковать, но и защищаться против лучших троек. Поэтому становится тяжелее забивать».

Возможное расширение лиги до 32 команд

«Если я бы имел право голоса и играл в хоккей, хотел бы увидеть новую команду где-нибудь в Сиэтле. Хоккей там был очень давно. Но, конечно, для канадских болельщиков Квебек стал бы оптимальным вариантом, потому что там раньше была команда. С нынешним потолком зарплат командам, которые меньше зарабатывают, легче выживать. Поэтому Квебек для хоккея стал бы огромным плюсом».

О «Везине» для Бобровского, Василевского или Варламова

«Российские вратари выступают в НХЛ удачно. И Варламов, и Бобровский. Есть ещё Худобин! Он просто классно сейчас играет за «Бостон». Недавно смотрел пару матчей с участием «Коламбуса» и Бобровского. Сергей творит чудеса. Он порой совершает такие сейвы, что даже не понимаешь, как такое может произойти. Думаю, Сергей сейчас главный кандидат на «Везину», но весь сезон ещё впереди. Что касается Василевского, то он молодой вратарь, а у Бобровского есть имя и два трофея в коллекции. На это тоже будут смотреть.

Отъезд Шипачёва, Пайгина, Береглазова и пример Сушинского

«У них не получилось, но так было во все времена. Не может у всех получиться в НХЛ. У нас тоже некоторые ребята выступали в фарм-клубах. А были выдающиеся игроки с великолепным мастерством, которые приезжали в Северную Америку и не могли себя найти. Хоккей разный. Кто-то привык играть в Европе на больших площадках, с меньшим объёмом физической борьбы. Это легче, чем показать себя в НХЛ. Иногда у ребят просто не получается. Совершенно не значит, что это плохие хоккеисты. А некоторые просто не хотят оставаться. Например, Максим Сушинский. Он мог спокойно играть в НХЛ, но решил выступать в России. Человек посчитал, что так будет лучше для его карьеры. Тем более что в плане денег ты особо не проиграешь».

Олимпийская тема в Северной Америке