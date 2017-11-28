Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин поставил в тупик Международный олимпийский комитет
8 секретов стройности японцев
Путч в ЛНР: почему Плотницкий не удержался у власти
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Олега Табакова доставили в реанимацию
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Северсталь
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Сибирь
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Адмирал
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс7
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс7
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс3
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ5
Филадельфия Флайерз4
Все события
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Ковальчук: В шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры
СК РФ: Заявления Родченкова о допинге россиян безосновательны
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
10«Зенит» разгромил «Тосно»
12:50 (мск), источник: Р-Спорт

Бобровский стал рекордсменом «Коламбуса» по количеству матчей среди вратарей

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Российский голкипер Сергей Бобровский стал рекордсменом «Коламбус Блю Джекетс» по количеству сыгранных матчей среди вратарей, сообщается в микроблоге клуба НХЛ в Twitter.

Источник: AP 2017

Бобровский в понедельник отразил 25 бросков в матче с «Монреалем», который завершился поражением «Коламбуса» со счетом 1:3.

Для 29-летнего российского голкипера этот матч стал 267-м в составе «Блю Джекетс». Бобровский стал рекордсменом клуба по этому показателю среди вратарей, опередив канадца Марка Дени (266).

Бобровский выступает за «Коламбус» с сезона-2012/13.

Во время загрузки произошла ошибка.
Монреаль Канадиенс 3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
Коламбус Блю Джэкетс
28.11.2017, 03:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Джон Торторелла
Вратари
Кэри Прайс Сергей Бобровский 58:25 (С. Бобровский 58:36-58:47)
1-й период
03:11 Брендан Галлахер
04:45 Филлип Дано
Дэвид Савар 08:03
08:10 Джонатан Друэн (Дж. Питри, А. Гальченюк)
Дэвид Савар 09:39
2-й период
20:27 Брендан Галлахер
22:58 Джонатан Друэн
28:15 Байрон Фрейз
Пьер-Люк Дюбуа (Дж. Андерсон, А. Панарин) 36:08
3-й период
Ник Фолиньо 50:55
53:13 Якоб Де ла Росе
58:36 п.в. Эндрю Шоу (М. Пачоретти, Т. Плеканец)
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Прайс (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Спартак» обыграл «Зенит»
Черчесов: Допинг-офицеры часто приезжают в сборную России
Ковальчук: В шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры
СК РФ: Заявления Родченкова о допинге россиян безосновательны
Полузащитник «Спартака» выбыл до конца 2017 года из-за травмы
Анисимов забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Анахаймом»
СБР: Заседания комиссии Освальда - срежиссированный спектакль
Новости
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Оксана Федорова купила детям электромобиль Телеведущая готовится к грядущим праздникам.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь