Бобровский стал рекордсменом «Коламбуса» по количеству матчей среди вратарей

Бобровский в понедельник отразил 25 бросков в матче с «Монреалем», который завершился поражением «Коламбуса» со счетом 1:3.

Для 29-летнего российского голкипера этот матч стал 267-м в составе «Блю Джекетс». Бобровский стал рекордсменом клуба по этому показателю среди вратарей, опередив канадца Марка Дени (266).