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Бобровский стал рекордсменом «Коламбуса» по количеству матчей среди вратарей
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Бобровский в понедельник отразил 25 бросков в матче с «Монреалем», который завершился поражением «Коламбуса» со счетом 1:3.
Для 29-летнего российского голкипера этот матч стал 267-м в составе «Блю Джекетс». Бобровский стал рекордсменом клуба по этому показателю среди вратарей, опередив канадца Марка Дени (266).
Бобровский выступает за «Коламбус» с сезона-2012/13.
|Монреаль Канадиенс
|
3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Клод Жюльен
|Джон Торторелла
|Кэри Прайс
|Сергей Бобровский 58:25 (С. Бобровский 58:36-58:47)
|1-й период
|03:11
|Брендан Галлахер
|04:45
|Филлип Дано
|Дэвид Савар
|08:03
|08:10
|Джонатан Друэн (Дж. Питри, А. Гальченюк)
|Дэвид Савар
|09:39
|2-й период
|20:27
|Брендан Галлахер
|22:58
|Джонатан Друэн
|28:15
|Байрон Фрейз
|Пьер-Люк Дюбуа (Дж. Андерсон, А. Панарин)
|36:08
|3-й период
|Ник Фолиньо
|50:55
|53:13
|Якоб Де ла Росе
|58:36
|п.в.
|Эндрю Шоу (М. Пачоретти, Т. Плеканец)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Прайс (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)