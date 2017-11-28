Форвард «Чикаго» Анисимов забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Анахаймом»
ТАСС, 28 ноября. «Чикаго» победил «Анахайм» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 28 ноября. «Чикаго» победил «Анахайм» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Патрик Шарп (9-я минута), Алекс Дебринкет (17, 28, 35), Брэндон Саад (19), Артем Анисимов (25) и Ник Шмальц (46). У гостей отличились Якоб Силфверберг (27) и Крис Вагнер (30, 42).
Анисимов стал автором победной шайбы в матче. Всего на его счету в нынешнем сезоне 14 очков (11 шайб + 3 передачи).
«Чикаго» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 очков в 23 матчах. «Анахайм» располагается на 13-й строчке с 24 очками в 24 играх.
В следующем матче «Чикаго» 29 ноября в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Анахайм» 30 ноября на выезде сразится с «Сент- Луисом».
В другом матче дня «Виннипег» дома разгромил «Миннесоту» со счетом 7:2.