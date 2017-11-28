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08:45 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Чикаго» Анисимов забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Анахаймом»

ТАСС, 28 ноября. «Чикаго» победил «Анахайм» со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Патрик Шарп (9-я минута), Алекс Дебринкет (17, 28, 35), Брэндон Саад (19), Артем Анисимов (25) и Ник Шмальц (46). У гостей отличились Якоб Силфверберг (27) и Крис Вагнер (30, 42).

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НХЛ 2017-2018
Неделя 9, 28.11.2017, 4:30
Чикаго Блэкхокс
7Анахайм Дакс3

Анисимов стал автором победной шайбы в матче. Всего на его счету в нынешнем сезоне 14 очков (11 шайб + 3 передачи).

«Чикаго» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 очков в 23 матчах. «Анахайм» располагается на 13-й строчке с 24 очками в 24 играх.

В следующем матче «Чикаго» 29 ноября в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Анахайм» 30 ноября на выезде сразится с «Сент- Луисом».

В другом матче дня «Виннипег» дома разгромил «Миннесоту» со счетом 7:2.

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