Форвард «Чикаго» Анисимов забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Анахаймом»

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Патрик Шарп (9-я минута), Алекс Дебринкет (17, 28, 35), Брэндон Саад (19), Артем Анисимов (25) и Ник Шмальц (46). У гостей отличились Якоб Силфверберг (27) и Крис Вагнер (30, 42).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 9, 28.11.2017, 4:30 Чикаго Блэкхокс 7 Анахайм Дакс 3

Анисимов стал автором победной шайбы в матче. Всего на его счету в нынешнем сезоне 14 очков (11 шайб + 3 передачи).

«Чикаго» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 очков в 23 матчах. «Анахайм» располагается на 13-й строчке с 24 очками в 24 играх.

В следующем матче «Чикаго» 29 ноября в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Анахайм» 30 ноября на выезде сразится с «Сент- Луисом».