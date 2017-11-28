«Коламбус» проиграл «Монреалю» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Брендан Галлахер (4-я минута), Джонатан Друин (9) и Эндрю Шоу (59). У гостей отличился Пьер-Люк Дюбои (37).

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 16 очков (5 шайб + 11 передач).

«Монреаль» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка в 25 матчах. «Коламбус», потерпевший первое поражение в последних семи встречах, располагается на третьей строчке с 31 очком в 24 играх.