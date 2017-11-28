«Коламбус» проиграл «Монреалю» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей
ТАСС, 28 ноября. «Монреаль» победил «Коламбус» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 28 ноября. «Монреаль» победил «Коламбус» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брендан Галлахер (4-я минута), Джонатан Друин (9) и Эндрю Шоу (59). У гостей отличился
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 16 очков (5 шайб + 11 передач).
«Монреаль» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка в 25 матчах. «Коламбус», потерпевший первое поражение в последних семи встречах, располагается на третьей строчке с 31 очком в 24 играх.
В следующем матче «Монреаль» 30 ноября примет «Оттаву», «Коламбус» 29 ноября дома сыграет с «Каролиной».
|Монреаль Канадиенс
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3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Клод Жюльен
|Джон Торторелла
|Кэри Прайс
|Сергей Бобровский 58:25 (С. Бобровский 58:36-58:47)
|1-й период
|03:11
|Брендан Галлахер
|04:45
|Филлип Дано
|Дэвид Савар
|08:03
|08:10
|Джонатан Друэн (Дж. Питри, А. Гальченюк)
|Дэвид Савар
|09:39
|2-й период
|20:27
|Брендан Галлахер
|22:58
|Джонатан Друэн
|28:15
|Байрон Фрейз
|Пьер-Люк Дюбуа (Дж. Андерсон, А. Панарин)
|36:08
|3-й период
|Ник Фолиньо
|50:55
|53:13
|Якоб Де ла Росе
|58:36
|п.в.
|Эндрю Шоу (М. Пачоретти, Т. Плеканец)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Прайс (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)