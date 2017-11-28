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08:10 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» проиграл «Монреалю» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей

ТАСС, 28 ноября. «Монреаль» победил «Коламбус» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Брендан Галлахер (4-я минута), Джонатан Друин (9) и Эндрю Шоу (59). У гостей отличился Пьер-Люк Дюбои (37).

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Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 16 очков (5 шайб + 11 передач).

«Монреаль» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка в 25 матчах. «Коламбус», потерпевший первое поражение в последних семи встречах, располагается на третьей строчке с 31 очком в 24 играх.

В следующем матче «Монреаль» 30 ноября примет «Оттаву», «Коламбус» 29 ноября дома сыграет с «Каролиной».

Монреаль Канадиенс 3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
Коламбус Блю Джэкетс
28.11.2017, 03:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Джон Торторелла
Вратари
Кэри Прайс Сергей Бобровский 58:25 (С. Бобровский 58:36-58:47)
1-й период
03:11 Брендан Галлахер
04:45 Филлип Дано
Дэвид Савар 08:03
08:10 Джонатан Друэн (Дж. Питри, А. Гальченюк)
Дэвид Савар 09:39
2-й период
20:27 Брендан Галлахер
22:58 Джонатан Друэн
28:15 Байрон Фрейз
Пьер-Люк Дюбуа (Дж. Андерсон, А. Панарин) 36:08
3-й период
Ник Фолиньо 50:55
53:13 Якоб Де ла Росе
58:36 п.в. Эндрю Шоу (М. Пачоретти, Т. Плеканец)
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Прайс (Монреаль Канадиенс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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