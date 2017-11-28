Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от восьмого поражения подряд в НХЛ
ТАСС, 28 ноября. «Питтсбург» в овертайме победил «Филадельфию» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 28 ноября. «Питтсбург» в овертайме победил «Филадельфию» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе гостей шайбы забросили Шейн Гостисбер (24-я минута), Трэвис Конечны (36), Шон Кутюрье (40) и Майкл Раффл (57). У хозяев отличились Джейк Гюнтцель (17, 59), Патрик Хорнквист (42), Брайан Раст (42) и Сидни Кросби (62).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 13 очков (4 шайбы + 9 передач).
«Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 26 матчах. «Филадельфия», которая потерпела восьмое поражение подряд, располагается на 12-й строчке с 23 очками в 24 играх.
В следующем матче «Питтсбург» 2 декабря в гостях сыграет с «Баффало», «Филадельфия» 29 ноября примет «Сан- Хосе».
В другом матче дня «Флорида» в гостях победила «Нью- Джерси» со счетом 3:2.