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08:06 (мск), источник: ТАСС

Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от восьмого поражения подряд в НХЛ

ТАСС, 28 ноября. «Питтсбург» в овертайме победил «Филадельфию» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе гостей шайбы забросили Шейн Гостисбер (24-я минута), Трэвис Конечны (36), Шон Кутюрье (40) и Майкл Раффл (57). У хозяев отличились Джейк Гюнтцель (17, 59), Патрик Хорнквист (42), Брайан Раст (42) и Сидни Кросби (62).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 9, 28.11.2017, 3:00
Питтсбург Пингвинз
ОТ
5Филадельфия Флайерз4

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 13 очков (4 шайбы + 9 передач).

«Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 26 матчах. «Филадельфия», которая потерпела восьмое поражение подряд, располагается на 12-й строчке с 23 очками в 24 играх.

В следующем матче «Питтсбург» 2 декабря в гостях сыграет с «Баффало», «Филадельфия» 29 ноября примет «Сан- Хосе».

В другом матче дня «Флорида» в гостях победила «Нью- Джерси» со счетом 3:2.

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