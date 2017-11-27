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20:32 (мск), источник: ТАСС

Бобровский признан второй звездой недели в НХЛ, Овечкин — третьей

ТАСС, 27 ноября. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признаны второй и третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) соответственно. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Бобровский одержал три победы в трех матчах недели, сыграв «на ноль» во встрече против «Калгари» (1:0). Российский голкипер в среднем пропускал 1,32 шайбы за игру и отражал 95% бросков.

Овечкин забросил пять шайб в четырех встречах. Нападающий оформил хет-трик в матче против «Торонто» (4:2), и по разу отличился в играх против «Тампы» (3:1) и «Оттавы» (5:2).

Первой звездой недели признан канадский нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, набравший 9 очков (3 шайбы + 6 передач) в трех матчах. На счету форварда заброшенная шайба и по две голевые передачи в каждом матче на неделе — с «Аризоной» (4:2), «Сан-Хосе» (5:4) и «Анахаймом» (4:2).

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