Бобровский признан второй звездой недели в НХЛ, Овечкин — третьей

Бобровский одержал три победы в трех матчах недели, сыграв «на ноль» во встрече против «Калгари» (1:0). Российский голкипер в среднем пропускал 1,32 шайбы за игру и отражал 95% бросков.

Овечкин забросил пять шайб в четырех встречах. Нападающий оформил хет-трик в матче против «Торонто» (4:2), и по разу отличился в играх против «Тампы» (3:1) и «Оттавы» (5:2).