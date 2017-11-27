«Худобин становится первым номером “Бостона”?» Чудесное преображение русского вратаря

Источник: Спорт-Экспресс

АКУЛЫ, А НЕ ХОККЕЙ

То, что сейчас прозвучит, может показаться безумным, но почему бы и нет: мы достигли точки Тима Томаса в ситуации с голкипером «Бостона» Антоном Худобиным.

И речь не только о схожем стиле игре или о готовности голкипера остановить шайбы даже своей бородой, если того потребует ситуация.

Просто не нахожу других слов, чтобы описать то, что сейчас демонстрирует 31-летний «бэкап». Особенно после 40 сэйвов и 11 отраженных буллитов в триллере, в который превратилось последнее противостояние «Бостона» и «Нью-Джерси».

Создается впечатление, что, когда вы в очередной раз ждете, что Худобин спуститься с небес на землю, коммуникабельный голкипер, который, кстати, с большим удовольствием поговорит с вами об акулах, нежели о хоккее, выходит на первый план и демонстрирует игру еще лучше, чем мы видели прежде. В последнем матче он не просто отразил 40 бросков. Некоторые из них могли решить исход матча (именно этих ключевых спасений так не хватало «Брюинз» в этом сезоне в исполнении Туукки Раска). Худобин демонстрирует невиданный прежде уровень уверенности в своих силах. И это даже, в какой-то степени, смущает соперников. Пока мы еще не видели очень часто Антона в действии в нынешнем сезоне, но сейчас он явно заставляет говорить о себе все громче.

Поэтому сейчас идея вновь усадить его на лавку в преддверии сверхважного отрезка из трех матчей, в котором «Мишкам» предстоит сразиться с «Питтсбургом» (4:3, Худобин отразил 17 из 20 бросков. — Прим. «СЭ»), «Эдмонтоном» и «Тампой», кажется столь безумной.

Даже самые преданные поклонники Раска признают, что в данный момент тренеры не могут думать о душевном спокойствии финского стража ворот. Ведь Худобин не дал ни единого повода усомниться в себе. Антон своей игрой демонстрирует, что упорно отказывается возвращаться на скамейку. А у вас есть другое объяснение трехматчевой победной серии «Бостона» (первой в этой регулярке), по ходу которой «Добби» не отразил только 4 из 107 бросков по своим воротам? Вот именно! Какой смысл «Бостону» что-то менять, если голкипер показывает 96,3 процента отраженных бросков и дает результат? Только из-за беспокойства о чьих-то чувствах?

НОВЫЙ ТРЕНЕР — НОВАЯ ИГРА

Давайте будем честны: Раск уже сталкивался с подобной ситуацией. Должен был. Он уже многое повидал за свою карьеру. Ведь именно еще совсем зеленый Туукка отобрал пост первого номера, казалось бы, у непоколебимого обладателя «Везины» Томаса в сезоне-2009/10. А на следующий год Раск вновь оказался за спиной Тима и смотрел со скамейки, как тот приводит «Бостон» к первой за 39 лет победе в Кубке Стэнли.

Нынешняя ситуация чем-то напоминает те события. Но все же отдаленно.

2009 год это напоминает тем, что дорогой первый номер команды не может найти свою игру и не получает поддержку от команды. Томас с зарплатой в 5 миллионов начал сезон-2009/10 со статистикой 5−6−1, а нападение «Бостона» смогло забить лишь 24 гола. 7-миллионный Раск начал этот сезон еще хуже (3−7−2), а атака «Брюинз» вновь не блещет (25 голов). Схожесть ситуации в том, что «Бостону» вновь нужно делать ставку на вратаря, поймавшего кураж, чтобы окончательно не отстать от соперников по Восточной конференции. Именно эта логика в свое время и помогла Раску закрепиться в основе «Мишек» (с Худобиным «Бостон» поднялся на три строчки в турнирной таблице).

И эта ситуация напоминает 2010 год тем, что команде пришел на выручку вратарь, которого еще совсем недавно пытались сбагрить куда подальше. Еще в прошлом году Худобина никто не хотел забирать с драфта отказов и он выглядел неважно даже в фарм-клубе — «Провиденсе». И даже когда россиянин вернулся в НХЛ, «Бостон» продолжал искать варианты на роль второго номера команды, прежде чем Антон начал подавать признаки жизни. В 2010 году «Бостон» также пытался избавиться от Томаса в межсезонье, но оказалось, что никто не собирается отдавать что-то стоящее за «идущего на спад калифа на час». Время все расставляет на свои места. И теперь «Бостон» явно рад, что оба этих возможных перехода не удались.

И в 2010-м и 2017-м — как с Томасом, так и с Худобиным — рискованная ставка сыграла. Антон раскрылся под руководством нового главного тренера Брюса Кэссиди. С того момента, как он сменил Клода Жюльена в прошлом феврале, россиянин провел 15 матчей, в которых одержал 12 побед и показал 93,1 процента отраженных бросков. Это второй показатель в лиге за этот отрезок для вратарей, которые провели не менее 15 игр. Худобин уступает лишь голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому, у которого 93,8 процента. Между прочим, в прошедшем сезоне Боб получил «Везину».

ОТОБРАТЬ РАБОТУ У РАСКА

Худобин продолжает оправдывать доверие и выручает «Бостон» за скромную для стартового вратаря зарплату — 1,2 миллиона долларов. Это снимает с него всякое давление и обязанность тащить на своих плечах команду, что отлично подходит под стиль игры Антона.

Россиянин находится совершенно в ином положении в отличие от Раска, которому клуб должен платить по 7 миллионов в год еще на протяжении трех лет. А с одного из самых высокооплачиваемых хоккеистов команды и спрос соответствующий.

Однако также глупо предполагать, что даже столь удачный 15-матчевый отрезок под руководством нового тренера заставит «Бостон» пересмотреть свое мнение о том, кто должен быть первым номером команды в будущем.

Сложившаяся ситуация должна больше сказать о Раске, нежели о Худобине. Прошло почти шесть лет с тех пор, как Туукка реально конкурировал с кем-то за место первого номера «Бостона». Посмотрим, как финн сможет отреагировать на данную ситуацию. Сможет ли он выиграть конкуренцию и отблагодарить Кэссиди за то, что тот вновь в него поверил? Хочет ли он бороться за место первого номера или так и довольствуется тем, что помог «Брюинз» дойти до финала Кубка-2013? Ответ на последний вопрос крайне важен, когда мы говорим об игроке такого таланта и такой зарплаты. Сможет ли финн отбить инвестиции клуба? Тогда мы и узнаем, на что еще способен 40-й номер «Мишек». Ведь клуб еще надеется наделать шума, когда выздоровеют все игроки основы. Тогда мы и узнаем, к чему приведет чуть ли не лучший отрезок в карьере Худобина.

Ответы на все эти вопросы требуются, потому что Худобину самому еще нужно доказать, что он действительно может стабильно играть на уровне обладателя «Везина Трофи». Сможет ли он повторить путь Томаса и отобрать работу у более талантливого Раска?

Все эти противостояния вратарей, переплетение линий и воспоминания о прошлом должны привлечь ваше внимание.