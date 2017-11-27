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08:04 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» прервал четырехматчевую победную серию «Бостона» в НХЛ

ТАСС, 27 ноября. «Бостон» проиграл «Эдмонтону» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (30-я минута), Адам Ларсон (35), Райан Стром (43) и Леон Драйзайтль (60). У хозяев отличились Давид Пастрняк (15) и Дэвид Крейчи (36).

«Эдмонтон» прервал серию «Бостона» из четырех побед. Канадский клуб набрал 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» с 24 баллами располагается на 10-м месте на Востоке.

В следующем матче «Бостон» 30 ноября примет «Тампу- Бэй», «Эдмонтон» днем ранее дома сыграет с «Аризоной».

В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в серии буллитов победил «Ванкувер» (4:3 Б), а «Каролина» на своей площадке также в серии буллитов была сильнее «Нэшвилла» (4:3 Б).

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