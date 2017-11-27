«Эдмонтон» прервал четырехматчевую победную серию «Бостона» в НХЛ

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (30-я минута), Адам Ларсон (35), Райан Стром (43) и Леон Драйзайтль (60). У хозяев отличились Давид Пастрняк (15) и Дэвид Крейчи (36).

«Эдмонтон» прервал серию «Бостона» из четырех побед. Канадский клуб набрал 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» с 24 баллами располагается на 10-м месте на Востоке.

В следующем матче «Бостон» 30 ноября примет «Тампу- Бэй», «Эдмонтон» днем ранее дома сыграет с «Аризоной».