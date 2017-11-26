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14:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин позвал победившего рак мальчика на игру «Вашингтона». И подарил ему хет-трик

После этого будет тяжело не заплакать.

Источник: Спорт-Экспресс

Молодому хоккеисту Алексу Льюи из команды «Ниагара Фоллс Флайерз» поставили страшный диагноз — остеосаркома, то есть рак костной ткани. Алексу пришлось ампутировать часть его правой ноги, но после удачной операции он смог вернуться на лед.

Он заново учится, как кататься и заниматься любимым спортом, со своим новым протезом. А в воскресенье, во время программы «Hometown Hockey» на канадском канале Sportsnet, звезда «Вашингтона» Александр Овечкин, вдохновленный историей маленького хоккеиста, удивил его и сделал подарок, который заставил Алекса разрыдаться.

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— Он жаловался из-за больной ноги, — рассказывает мать мальчика Кэт Льюи. — Я сказала ему, что он, наверное, потянул мышцу, и дала ему специальный крем. Мы подождали некоторое время, но боль не проходила. А затем он упросил меня разрешить поучаствовать в хоккейном турнире летом, ведь его команда там играла. Я согласилась, он сказал, что чувствует себя лучше и все в порядке. Но затем он пошел в школу и упал во время одной из перемен. И не смог подняться.

Когда Алексу поставили диагноз «рак», он сразу же подумал, что это означает смерть. «Я слышал о людях вроде Терри Фокса (канадский активист по борьбе с раком, умер в 23 года. — Прим. “СЭ”), которые сражались с раком и не выжили. Я начал плакать, и это был очень страшный момент. Затем мои родители и доктора сказал, что все будет в порядке, и я выживу».

Семье предложили три варианта: полную ампутацию, замену кости (когда пораженную меняют на искусственную) и протез. Алексу объяснили, что в последнем случае нога функционировала бы, как колено, и это давало ему возможность больше двигаться. Он бы сделал все что угодно, лишь бы вернуться на лед. Поэтому решение было очевидным — Алекс выбрал протез.

Он начал химиотерапию на День Благодарения, почти год назад, и нельзя переоценить ту поддержку, которую ему оказались люди вокруг.

— Когда я вернулся домой после операции, всю улица была заполнена разными людьми. Друзьями, соседями, хоккейной командой, даже пожарными, — рассказывает Алекс. — Это было очень круто.

Мальчик был рад такой поддержке:

— Я будто чувствовал силовое поле вокруг себя, словно никто не может навредить мне. Это было действительно здорово.

Алекс прошел в мае медицинские тесты — они показали, что он полностью излечился от рака. После этого он смог вернется на лед, чтобы начать учиться кататься с протезом.

Историю Алекса показали в программе на Sportsnet, и его спросили: «Кто твой любимый игрок?».

— Алекс Овечкин, — ответил мальчик, ни секунды не думая.

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Если вам до сих пор не понадобился носовой платок во время прочтения этой истории, то сейчас все изменится.

После ответа Алекса на экране появилось специальное послание от Овечкина, который сказал: «Привет, это твой приятель Ови. Я слышал, ты вылечился от рака. Я приглашаю тебя на матч “Вашингтона” в Торонто в ноябре. Буду ждать нашей встречи».

После такого видео мальчик расплакался.

А сегодня долгожданная встреча состоялась. После матча Овечкин подарил Алексу клюшку и шлем. Но главный подарок случился во время игры — три шайбы россиянина в ворота «Торонто».

— Перед игрой я сказал, что если забью гол, то ради Алекса, — отметил Овечкин. — После первой шайбы я попытался посмотреть на трибуны, чтобы найти его. Он сказал, где будет сидеть, но я не смог его увидеть.

Сам Алекс остался в восхищении от матча и игры Овечкина.

— Это невероятно, что он сделал для меня и «Вашингтона» сегодня. — сказал мальчик. — Это потрясающе.

Торонто Мэйпл Ливз 2:4
(0:2, 0:1, 2:1)
Вашингтон Кэпиталз
26.11.2017, 03:00 Зрители: 19404 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Главные тренеры
Майк Бэбкок Барри Тротц
Вратари
Кертис Макэлхинни 57:54 (К. Макэлхинни 59:51) Брэден Холтби
1-й период
Деванте Смит-Пелли 07:03
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем) 12:43
19:05 Рон Хэйнси
Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши) 19:13
2-й период
23:55 Патрик Марло
Якуб Врана (Ти.Дж. Оши, М. Нисканен) 31:02
31:34 Мэтт Мартин
3-й период
41:24 Джейк Гардинер (О. Мэттьюс)
46:09 Никита Зайцев (В. Нюландер, Д. Мур)
Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем) п.в. 59:51
Статистика
6 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Н. Зайцев (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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