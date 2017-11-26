Машина времени. Овечкин сотворил исторический хет-трик и догнал Буре

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ХЕТ-ТРИК

Нестабильная игра нынешнего «Вашингтон» легко поддается логическому объяснению. У команды просто не хватает мастеров высокого класса на все звенья атаки и пары защитников, чтобы демонстрировать качественный хоккей из матча в матч. Возможно, что-то изменится ближе к середине к сезона, когда молодежь и те игроки, кто раньше находился на третьих ролях, адаптируются к новым для себя условиям.

Для нынешних «Кэпиталз» две встречи за два дня, проведенные на приличном уровне, уже достижение. В этом велика заслуга главного тренера Барри Тротца, вернувшего Александра Овечкина в звено к Никласу Бэкстрему. Нельзя сказать, что даже в лучшие годы у двух суперзвезд была идеальная «химия». Иначе бы тренер и не подумал их разлучать. Однако иногда простая смена обстановки идет на пользу. Бэкстрем ведет игру тройки, силовик Том Уилсон бьет все, что движется, создавая больше свободного пространства для своих более звездных партнеров. В памяти всплывает дебютный сезон Овечкина в НХЛ. Тогда присутствие с ним в тройке таких «мастеров паса и дриблинга» как Джефф Хэлперн и Крис Кларк не помешало россиянину набрать за сотню очков. Очень жаль, что с годами «винтажный» Овечкин все чаще остается в прошлом. От возраста никуда не денешься. Однако в последних играх капитан «Вашингтона» выглядит на льду так, словно раскрыл секрет вечной молодости или соорудил машину времени. Его первая шайба в ворота «Торонто» — та самая, фирменная, из второй половины 2000-х. Взрывная скорость в средней зоне, оставленный в дураках Лео Комаров и растерявшийся как школьник Морган Райлли, который оказался не в силах помешать Овечкину хитро бросить. Вратарь Кертис Макиленни с аналогичным успехом мог ловить ветер в поле. Тем самым, российский форвард превзошел результат знаменитого снайпера «Айлендерс» 1980-х Майка Босси (573 шайбы) и вышел на чистое 21-е место в списке лучших голеадоров НХЛ за всю историю. Официальный сайт и социальные сети «Кэпиталз» тут же отреагировали на произошедшее кратким роликом с напутствием Овечкину от самого Босси, причем канадец пожелал ему поскорее выиграть Кубок Стэнли.

После того, как счет вырос до 3:0 в пользу гостей — Якуб Врана легко выиграл импровизированный забег у Никиты Зайцева, главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок стал еще больше бродить по скамейке. Он со свирепым выражением лица обсуждал какие-то нюансы с ассистентами и хоккеистами. «Мэйпл Ливз», как и любая команда, в которой первую скрипку играют молодые хоккеисты, еще не дозрели до побед на классе. Отчаянными усилиями в третьем периоде «Торонто» удалось на некоторое время вернуть интригу, но 20-й в карьере хет-трик Овечкина в НХЛ (повторение рекорда для россиян за авторством Павла Буре) подвел черту матча. В нынешнем сезоне он еще не был настолько хорош во всех отношениях.

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ТРАДИЦИЯ

Благотворительная программа «НХЛ борется раком» ведет свою историю с 1998 года. Каждый октябрь лига, клубы, игроки принимают участие в разнообразных акциях, посвященных борьбе с этой болезнью и направленных на сбор средств для разработки лекарств, помогающих справиться с недугом. Алекс Луи — подросток, занимающийся хоккеем в американском городке Ниагара Фоллз. В прошлом году у него обнаружили редкую разновидность рака, была затронута кость правой ноги. Ему сделали частичную ампутацию пораженной конечности, установили протез и провели курс химиотерапии. После обследования выяснилось, что Алекс полностью выздоровел. Он даже смог вернуться к тренировкам. Надо отдать должное пиарщикам «Вашингтона», узнавшим об этой истории и том факте, что любимым игроком мальчика является Овечкин. Кумир пригласил своего поклонника на матч с «Торонто», пообщался с ним лично, а в качестве приятного бонуса Луи прямо в раздевалке под бурные аплодисменты игроков и тренеров зачитал состав стартовой пятерки и вратаря. Смотрелось это все очень трогательно. И как тут не поверить, что его присутствие помогло Овечкину сделать хет-трик?

КОМАНДА

Три поражения подряд — это перебор для действующего обладателя Кубка Стэнли. Пусть он далек от своей лучшей формы и временно вынужден обходиться без травмированного Евгения Малкина. Как бы плохо порой не выглядел «Питтсбург» в начале сезона, но способность включаться в нужные моменты команда не растеряла. Лидер регулярного чемпионата, приехавший в гости к «Пингвинз», ноги хоть и передвигал, но искра в действиях лидеров куда-то исчезла. Никита Кучеров не может забросить шайбу уже в четырех матчах подряд. Его партнер по тройке Стивен Стэмкос упустил пару моментов и принял непосредственное участие в одном из пропущенных голов, не сумев обработать шайбу в чужой зоне, что привело в итоге к результатному выходу Фила Кессела «один в ноль».

Еще более остро, чем отсутствие голов от ведущих нападающих, сказался тот факт, что основной вратарь «Молнии» Андрей Василевский остался в запасе, получив редкий день отдыха. Его сменщик, ветеран Петер Будай далеко не безгрешен, а самое главное, что не вселяет уверенности в полевых игроков. Тогда как резервист «Питтсбурга» Тристан Джарри в «рамке» был хорош. Самое главное, что снова признаки жизни стал подавать капитан команды Сидни Кросби. Если в ближайшее время главному тренеру Майку Салливану удастся что-то изменить в лучшую сторону и в обороне, то «Пингвинз» обязаны выбраться из кризиса.

ДУБЛЬ

Нападающий Дэвид Бут успел поиграть в КХЛ за «Адмирал» (успешно) и «Авангард» (так себе), но в свои 32 года не оставил надежд вернуться в НХЛ. Позапрошлым летом американец, выпавший из обоймы из-за травм и сотрясений, попытался пробиться через тренировочный лагерь в состав «Анахайма». Однако ничего у него не вышло, поэтому пришлось поехать в Омск. Бут — мужик упорный, выгрыз зубами место в заявке «Детройта». Пяток игр в четвертом звене со средним временем менее шести минут за матч для него, конечно, выглядят как издательство. Но он сам знал на что шел. Во встрече с «Нью-Джерси» Бут напомнил о том, что когда-то обладал талантом неплохого снайпера, забрасывая по 20−30 шайб за сезон в составе «Флориды». Ветеран отметился сразу двумя голами, принеся своей команде ничью в основное время. До этого он в последний раз забил в НХЛ в апреле 2015 года, когда выступал за «Торонто».

ЦИФРЫ

22 игры с начала чемпионата понадобилось провести «Вегасу», чтобы достичь отметки в 15 побед. Предыдущее достижение для клубов-дебютантов принадлежало «Рейнджерс», равнялось 25 матчам и датировалось 1926-м годом.

40 матчей «на ноль» провел вратарь «Монреаля» Кэри Прайс. Это четвертый результат в истории клуба. Рекорд принадлежит Джорджу Хэйнсуорту — у него 75 «сухарей».