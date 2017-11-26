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14:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин встретился с победившим рак мальчиком после игры с «Торонто». Фото

«Вашингтон» обыграл «Торонто» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

После этой встречи капитан «Столичных» Александр Овечкин встретился с юным игроком Алексом Льюи из «Ниагара Фоллс Флайерз», которому поставили диагноз остеосаркома. Это рак костной ткани.

Овечкин пригласил его на эту игру, а после встречи подарил клюшку и шлем. Напомним, что капитан «Кэпс» оформил хет-трик в ворота «Торонто».

Торонто Мэйпл Ливз 2:4
(0:2, 0:1, 2:1)
Вашингтон Кэпиталз
26.11.2017, 03:00 Зрители: 19404 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Главные тренеры
Майк Бэбкок Барри Тротц
Вратари
Кертис Макэлхинни 57:54 (К. Макэлхинни 59:51) Брэден Холтби
1-й период
Деванте Смит-Пелли 07:03
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем) 12:43
19:05 Рон Хэйнси
Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши) 19:13
2-й период
23:55 Патрик Марло
Якуб Врана (Ти.Дж. Оши, М. Нисканен) 31:02
31:34 Мэтт Мартин
3-й период
41:24 Джейк Гардинер (О. Мэттьюс)
46:09 Никита Зайцев (В. Нюландер, Д. Мур)
Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем) п.в. 59:51
Статистика
6 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Н. Зайцев (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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