Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Овечкин встретился с победившим рак мальчиком после игры с «Торонто». Фото
«Вашингтон» обыграл «Торонто» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» обыграл «Торонто» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После этой встречи капитан «Столичных» Александр Овечкин встретился с юным игроком Алексом Льюи из «Ниагара Фоллс Флайерз», которому поставили диагноз остеосаркома. Это рак костной ткани.
Овечкин пригласил его на эту игру, а после встречи подарил клюшку и шлем. Напомним, что капитан «Кэпс» оформил
|Торонто Мэйпл Ливз
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2:4
(0:2, 0:1, 2:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Майк Бэбкок
|Барри Тротц
|Кертис Макэлхинни 57:54 (К. Макэлхинни 59:51)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Деванте Смит-Пелли
|07:03
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем)
|12:43
|19:05
|Рон Хэйнси
|Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши)
|19:13
|2-й период
|23:55
|Патрик Марло
|Якуб Врана (Ти.Дж. Оши, М. Нисканен)
|31:02
|31:34
|Мэтт Мартин
|3-й период
|41:24
|Джейк Гардинер (О. Мэттьюс)
|46:09
|Никита Зайцев (В. Нюландер, Д. Мур)
|Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|п.в.
|59:51
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Н. Зайцев (Торонто Мэйпл Ливз)