Передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»
ТАСС, 26 ноября. «Флорида» проиграла «Чикаго» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 ноября. «Флорида» проиграла «Чикаго» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джон Хэйден (10-я минута), Брэндон Саад (15), Патрик Кейн (28) и Джонатан Тэйвз (38). У хозяев отличился Джаред Макканн (22).
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 18 очков (7 шайб + 11 передач).
«Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков в 22 играх. «Чикаго» располагается на шестой строчке на Западе с 25 очками в 22 матчах.
В следующей встрече «Флорида» 28 ноября в гостях сыграет с «Нью-Джерси», «Чикаго» в этот же день дома примет «Анахайм».
В другом матче дня «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях победил «Оттаву» со счетом 2:1.
|Флорида Пантерз
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1:4
(0:2, 1:2, 0:0)
|Чикаго Блэкхокс
|Боб Бугнер
|Джоэль Кенневилль
|Роберто Луонго
|Кори Кроуфорд
|1-й период
|Джон Хейден (Т. Уинглс)
|09:25
|Брэндон Саад (Дж. Тэйвз, Д. Кит)
|14:35
|Ник Шмолц
|18:51
|2-й период
|21:06
|Джаред Маккэн (Е. Дадонов, Дж. Юбердо)
|Патрик Кейн (Дж. Тэйвз, Б. Саад)
|27:03
|Джонатан Тэйвз
|37:08
|37:53
|Иан Маккошен
|3-й период
|Патрик Кейн
|51:12
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), Б. Саад (Чикаго Блэкхокс)