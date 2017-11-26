Передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Джон Хэйден (10-я минута), Брэндон Саад (15), Патрик Кейн (28) и Джонатан Тэйвз (38). У хозяев отличился Джаред Макканн (22).

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 18 очков (7 шайб + 11 передач).

«Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков в 22 играх. «Чикаго» располагается на шестой строчке на Западе с 25 очками в 22 матчах.

В следующей встрече «Флорида» 28 ноября в гостях сыграет с «Нью-Джерси», «Чикаго» в этот же день дома примет «Анахайм».