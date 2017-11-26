Передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
В России могут ввести налог на смерть
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор2
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Югра
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Мн
Сибирь
Хоккей. НХЛ
21:00
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзБ2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс4
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
27.11
Бостон Брюинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз6
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс3
Баффало Сэйбрз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред УингзОТ3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз1
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Все события
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Новая жесть Слуцкого: удары по Леониду все больнее
«Краснодар» одержал победу над «Уралом» в матче РФПЛ
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Юлия Высоцкая восхитила поклонников новой прической (фото)
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
14:00 (мск), источник: ТАСС

Передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго»

ТАСС, 26 ноября. «Флорида» проиграла «Чикаго» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Джон Хэйден (10-я минута), Брэндон Саад (15), Патрик Кейн (28) и Джонатан Тэйвз (38). У хозяев отличился Джаред Макканн (22).

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 18 очков (7 шайб + 11 передач).

«Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков в 22 играх. «Чикаго» располагается на шестой строчке на Западе с 25 очками в 22 матчах.

В следующей встрече «Флорида» 28 ноября в гостях сыграет с «Нью-Джерси», «Чикаго» в этот же день дома примет «Анахайм».

В другом матче дня «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях победил «Оттаву» со счетом 2:1.

Флорида Пантерз 1:4
(0:2, 1:2, 0:0)
Чикаго Блэкхокс
26.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бугнер Джоэль Кенневилль
Вратари
Роберто Луонго Кори Кроуфорд
1-й период
Джон Хейден (Т. Уинглс) 09:25
Брэндон Саад (Дж. Тэйвз, Д. Кит) 14:35
Ник Шмолц 18:51
2-й период
21:06 Джаред Маккэн (Е. Дадонов, Дж. Юбердо)
Патрик Кейн (Дж. Тэйвз, Б. Саад) 27:03
Джонатан Тэйвз 37:08
37:53 Иан Маккошен
3-й период
Патрик Кейн 51:12
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), Б. Саад (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку
Овечкин сотворил исторический хет-трик и догнал Буре. Обзор НХЛ
Новая жесть Слуцкого: удары по Леониду все больнее
«Краснодар» одержал победу над «Уралом» в матче РФПЛ
Перезагрузка Ковалева. Крашер снова с титулом
«Рубин» — ЦСКА: Стартовые составы
У «Спартака» есть шансы. «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
Спорт-Экспресс
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Дочка Ягудина и Тотьмяниной отметила день рождения в Париже Лиза с друзьями и мамой провела время в столице Франции.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь