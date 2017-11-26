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13:58 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» победил «Торонто» в матче НХЛ, Овечкин забросил три шайбы

ТАСС, 26 ноября. «Торонто» проиграл «Вашингтону» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей три шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин (13-я, 20-я и 60-я минуты), еще один гол на счету Якуба Враны (32). У хозяев отличились Джейк Гардинер (42) и российский защитник Никита Зайцев (47).

Для Овечкина эти шайбы стали 16-й, 17-й и 18-й в нынешнем сезоне, он вышел в лидеры снайперской гонки, опередив соотечественника Никиту Кучерова из «Тампы- Бэй» (17). Всего в активе Овечкина 25 очков (18 шайб + 7 передач) в текущем сезоне. Его партнеры по команде — россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — результативными действиями не отметились. Зайцев забросил третью шайбу в сезоне, всего на его счету 9 (3+6) очков.

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 25 играх. «Торонто» располагается на четвертой строчке с 31 очков в 25 матчах.

В следующей встрече «Вашингтон» 1 декабря примет «Лос- Анджелес», «Торонто» 29 ноября в гостях сыграет с «Калгари».

Торонто Мэйпл Ливз 2:4
(0:2, 0:1, 2:1)
Вашингтон Кэпиталз
26.11.2017, 03:00 Зрители: 19404 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Главные тренеры
Майк Бэбкок Барри Тротц
Вратари
Кертис Макэлхинни 57:54 (К. Макэлхинни 59:51) Брэден Холтби
1-й период
Деванте Смит-Пелли 07:03
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем) 12:43
19:05 Рон Хэйнси
Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши) 19:13
2-й период
23:55 Патрик Марло
Якуб Врана (Ти.Дж. Оши, М. Нисканен) 31:02
31:34 Мэтт Мартин
3-й период
41:24 Джейк Гардинер (О. Мэттьюс)
46:09 Никита Зайцев (В. Нюландер, Д. Мур)
Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем) п.в. 59:51
Статистика
6 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Н. Зайцев (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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