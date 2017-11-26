«Вашингтон» победил «Торонто» в матче НХЛ, Овечкин забросил три шайбы

В составе победителей три шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин (13-я, 20-я и 60-я минуты), еще один гол на счету Якуба Враны (32). У хозяев отличились Джейк Гардинер (42) и российский защитник Никита Зайцев (47).

Для Овечкина эти шайбы стали 16-й, 17-й и 18-й в нынешнем сезоне, он вышел в лидеры снайперской гонки, опередив соотечественника Никиту Кучерова из «Тампы- Бэй» (17). Всего в активе Овечкина 25 очков (18 шайб + 7 передач) в текущем сезоне. Его партнеры по команде — россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — результативными действиями не отметились. Зайцев забросил третью шайбу в сезоне, всего на его счету 9 (3+6) очков.