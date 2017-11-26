«Вашингтон» победил «Торонто» в матче НХЛ, Овечкин забросил три шайбы
ТАСС, 26 ноября. «Торонто» проиграл «Вашингтону» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 ноября. «Торонто» проиграл «Вашингтону» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей три шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин (13-я, 20-я и 60-я минуты), еще один гол на счету Якуба Враны (32). У хозяев отличились Джейк Гардинер (42) и российский защитник Никита Зайцев (47).
Для Овечкина эти шайбы стали 16-й, 17-й и 18-й в нынешнем сезоне, он вышел в лидеры снайперской гонки, опередив соотечественника Никиту Кучерова из «Тампы- Бэй» (17). Всего в активе Овечкина 25 очков (18 шайб + 7 передач) в текущем сезоне. Его партнеры по команде — россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — результативными действиями не отметились. Зайцев забросил третью шайбу в сезоне, всего на его счету 9 (3+6) очков.
«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 25 играх. «Торонто» располагается на четвертой строчке с 31 очков в 25 матчах.
В следующей встрече «Вашингтон» 1 декабря примет «Лос- Анджелес», «Торонто» 29 ноября в гостях сыграет с «Калгари».
|Торонто Мэйпл Ливз
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2:4
(0:2, 0:1, 2:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Майк Бэбкок
|Барри Тротц
|Кертис Макэлхинни 57:54 (К. Макэлхинни 59:51)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Деванте Смит-Пелли
|07:03
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем)
|12:43
|19:05
|Рон Хэйнси
|Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши)
|19:13
|2-й период
|23:55
|Патрик Марло
|Якуб Врана (Ти.Дж. Оши, М. Нисканен)
|31:02
|31:34
|Мэтт Мартин
|3-й период
|41:24
|Джейк Гардинер (О. Мэттьюс)
|46:09
|Никита Зайцев (В. Нюландер, Д. Мур)
|Александр Овечкин (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|п.в.
|59:51
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Н. Зайцев (Торонто Мэйпл Ливз)