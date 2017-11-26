Национальная хоккейная лига отмечает 100-летний юбилей

Источник: AP 2017

В год столетия НХЛ опубликовала имена 100 лучших хоккеистов в ее истории. Компанию таким легендам мирового хоккея, как Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Марио Лемье, Бобби Орр, Марк Месье, Яромир Ягр и Фил Эспозито составили и четыре представителя России — Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Федоров и Александр Овечкин.

В Оттаве в конце октября был открыт памятник Кубку Стэнли — главному трофею лиги, а в церемонии открытия монумента принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, что в очередной раз подчеркнуло, что хоккей в этой стране не просто спорт, а почти религия. Главным событием отмечаемого столетия должен стать матч на открытом воздухе между канадскими клубами «Оттава» и «Монреаль», который состоится 16 декабря в столице Канады.

Бизнес и ничего личного

В первом сезоне НХЛ приняли участие всего четыре команды из Канады, в которых играли только местные спортсмены. Сейчас в лиге собраны лучшие игроки из более чем 20 стран мира. Текущий состав лиги насчитывает 31 клуб из США (24) и Канады (7). В этом сезоне в НХЛ «прописалась» команда из Лас-Вегаса — «Вегас Голден Найтс».

Национальная хоккейная лига — это прибыльный бизнес, который постоянно набирает обороты, по уровню доходов она находится на четвертом месте среди четырех крупнейших спортивных лиг Северной Америки — после американского футбола, бейсбола и баскетбола. Чистая прибыль НХЛ в сезоне-2015/16 составила $4,1 млрд, а в сезоне-2016/17 — порядка $4,5 млрд. Только на спонсорских контрактах в прошлом сезоне лига заработала $505 млн (рост $28 млн). В недавно начавшемся сезоне заполняемость стадионов в таких городах, как Чикаго, Торонто, Монреаль, Питтсбург, Лас- Вегас, Нэшвилл, Эдмонтон и Лос-Анджелес составляет 100%, а атрибутика всех клубов лиги пользуется стабильным спросом и даже в большие праздники на нее редко бывают хорошие скидки.

Средняя стоимость одного клуба НХЛ в 2016 году выросла на 3% по сравнению с 2015 годом и составляла $517 млн (в 2000 году — $148 млн). Три клуба НХЛ — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль» и «Торонто» — оценены в более чем $1,1 млрд каждый. Доходы команд за последние годы удалось повысить в том числе за счет сокращения зарплат хоккеистов, которые сейчас в среднем составляют $2,4 млн в год. При этом суперзвезды НХЛ, такие как Александр Овечкин, Патрик Кейн, Сидни Кросби, Джонаттан Тэйвз и Брент Бёрнс, получают более $10 млн в год.

Такие доходы позволяют руководству НХЛ не отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхан. По словам комиссара лиги Гэри Бетмэна, поездка ведущих игроков на Олимпиаду может отразиться на посещаемости стадионов и рекламных контрактах, а терять деньги НХЛ не намерена.

Права на Кубок Стэнли

Главный хоккейный приз североамериканского хоккея — Кубок Стэнли — был учрежден генерал-губернатором Канады лордом Артуром Стэнли, который для этого в 1892 году купил серебряную чашу в Лондоне за десять гиней или $48,67. С 1893 года Кубок стали вручать победителям канадских любительских хоккейных лиг, а в 1926 году НХЛ взяла главный трофей под свой полный контроль.

Современный вид «бочонка» с чашей лорда Стэнли на вершине Кубок обрел в 1958 году, в 1967 году была изготовлена точная копия чаши — вплоть до мельчайших царапин и следов от зубов некоторых чемпионов, но из сплава серебра и никеля, а оригинал передан на хранение в прозрачный сейф Зала хоккейной славы в Торонто. К 1991 году на обручах Кубка не остается места для гравировки имен победителей, их снимают и передают в Зал хоккейной славы, а на их место ставят чистые ленты. Высота современного Кубка Стэнли составляет 89,54 см, вес — 15,5 кг.

Россияне в НХЛ

Официально первый хоккеист из СССР начал играть в НХЛ с марта 1989 года — им был Сергей Пряхин из «Крыльев Советов», который выступал за «Калгари», завоевавшим в тот год Кубок Стэнли. Затем был скандально известный побег форварда ЦСКА Александра Могильного, который после чемпионата мира 1989 года в Швеции улетел в США, попросил там политического убежища и подписал контракт с «Баффало». После них в Северную Америку уже легально перебрались и другие звезды советского хоккея тех лет, такие как Сергей Макаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Владимир Крутов. На 2017 год на Кубке Стэнли выгравированы имена 27 российских хоккеистов и двух тренеров, трехкратными обладателями трофея являются Ларионов, Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин.

В Канаде с большим уважением относятся к советскому и российскому хоккею. Как убедился корреспондент ТАСС, в Торонто в Зале хоккейной славы, где хранится Кубок Стэнли, есть несколько больших секций, рассказывающих о прославленных советских и российских хоккеистах, а также о противостоянии сборных СССР и Канады в Суперсерии 1972 года и последующих встречах команд советской и североамериканской хоккейных школ. В частности, в стеклянных витринах Зала хоккейной славы выставлены личные вещи — свитеры сборной СССР и клюшка вратаря Владислава Третьяка, свитер российской сборной Малкина из «Питтсбурга». Есть здесь и другие реликвии, например, билеты на матчи чемпионата СССР.

Матч «Оттава» — «Монреаль» стал первым в истории НХЛ

Главным торжеством юбилейного года станет игра между «Оттавой» и «Монреалем», которая состоится 16 декабря в канадской столице и пройдет на открытом воздухе. Примечательно, что первоначально «игру столетия» боссы НХЛ хотели устроить прямо на лужайке национального парламента Канады, но после долгих переговоров со столичными властями было объявлено, что в этом месте будет очень трудно обеспечить безопасность зрителей.