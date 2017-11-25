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11:21 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Калгари»

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Даллас Старз» обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в пятницу в Далласе, закончилась со счетом 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей хет-трик оформил Тайлер Сегин (25, 55 и 60-я минуты), по шайбе забросили Антуан Руссель (19-я), Александр Радулов (39-я), в активе которого также результативная передача, и Джемел Смит (53-я). У «Флэймз» отличились Майкл Ферланд (21-я), Джон Годро (23-я) и дважды Шон Монахан (38-я, 47-я).

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Также в пятницу «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одолел «Детройт Ред Уингз» — 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Российский форвард «рейнджеров» Павел Бучневич отметился результативным пасом.

Еще в одном матче «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков.

Результаты остальных игр дня:

«Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1),

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0),

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 0:1),

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:4 ОТ (2:1, 2:3, 0:0, 1:0),

«Баффало Сейбрз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1),

«Нью-Джерси Девилз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1),

«Каролина Харрикейнз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 4:5 (0:0, 1:4, 3:1),

«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1),

«Аризона Койотис» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

Даллас Старз 6:4
(1:0, 2:3, 3:1)
Калгари Флэймз
25.11.2017, 05:00 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Кен Хичкок Глен Гулутзан
Вратари
Бен Бишоп Майк Смит 58:24 (Майк Смит 59:00)
1-й период
13:38 Юлиус Хонка
18:22 Антуан Руссель (Т. Питлик)
2-й период
Майкл Ферланд (Ш. Монахэн) 20:39
Джонни Годро 22:53
23:46 Эса Линделл
Кертис Лазар 23:46
24:20 Тайлер Сегин (М. Янмарк, Й. Клингберг)
Марк Джиордано 25:14
Бретт Кулак 34:29
37:06 Антуан Руссель
Шон Монахэн (Т. Брауэр, Дж. Годро) 37:31
38:30 Александр Радулов (Д. Шор)
3-й период
Шон Монахэн (Дж. Годро, Майк Смит) 46:04
Ти. Джей. Броди 46:30
Трэвис Хэмоник 47:10
52:12 Джемель Смит (Б. Ритчи)
54:03 Тайлер Сегин
55:44 Джейми Бенн
59:00 п.в. Тайлер Сегин (А. Радулов)
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Сегин (Даллас Старз), Дж. Годро (Калгари Флэймз), Ш. Монахэн (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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