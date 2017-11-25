Гол и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Калгари»

Игра, прошедшая в пятницу в Далласе, закончилась со счетом 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей хет-трик оформил Тайлер Сегин (25, 55 и 60-я минуты), по шайбе забросили Антуан Руссель (19-я), Александр Радулов (39-я), в активе которого также результативная передача, и Джемел Смит (53-я). У «Флэймз» отличились Майкл Ферланд (21-я), Джон Годро (23-я) и дважды Шон Монахан (38-я, 47-я).