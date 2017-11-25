Гол и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Калгари»
МОСКВА, 25 ноя —
МОСКВА, 25 ноя —
Игра, прошедшая в пятницу в Далласе, закончилась со счетом 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей
Также в пятницу «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одолел «Детройт Ред Уингз» — 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Российский форвард «рейнджеров» Павел Бучневич отметился результативным пасом.
Еще в одном матче «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков.
Результаты остальных игр дня:
«Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1),
«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0),
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 0:1),
«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:4 ОТ (2:1, 2:3, 0:0, 1:0),
«Баффало Сейбрз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1),
«Нью-Джерси Девилз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1),
«Каролина Харрикейнз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 4:5 (0:0, 1:4, 3:1),
«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1),
«Аризона Койотис» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).
|Даллас Старз
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6:4
(1:0, 2:3, 3:1)
|Калгари Флэймз
|Кен Хичкок
|Глен Гулутзан
|Бен Бишоп
|Майк Смит 58:24 (Майк Смит 59:00)
|1-й период
|13:38
|Юлиус Хонка
|18:22
|Антуан Руссель (Т. Питлик)
|2-й период
|Майкл Ферланд (Ш. Монахэн)
|20:39
|Джонни Годро
|22:53
|23:46
|Эса Линделл
|Кертис Лазар
|23:46
|24:20
|Тайлер Сегин (М. Янмарк, Й. Клингберг)
|Марк Джиордано
|25:14
|Бретт Кулак
|34:29
|37:06
|Антуан Руссель
|Шон Монахэн (Т. Брауэр, Дж. Годро)
|37:31
|38:30
|Александр Радулов (Д. Шор)
|3-й период
|Шон Монахэн (Дж. Годро, Майк Смит)
|46:04
|Ти. Джей. Броди
|46:30
|Трэвис Хэмоник
|47:10
|52:12
|Джемель Смит (Б. Ритчи)
|54:03
|Тайлер Сегин
|55:44
|Джейми Бенн
|59:00
|п.в.
|Тайлер Сегин (А. Радулов)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Т. Сегин (Даллас Старз), Дж. Годро (Калгари Флэймз), Ш. Монахэн (Калгари Флэймз)