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11:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Вашингтон» обыграл «Тампу Бэй», Овечкин и Наместников забросили по шайбе

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали волевую победу над «Тампой Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. На шайбу Владислава Наместникова (2-я минута), которому ассистировал Никита Кучеров, столичная команда ответила точными бросками Александра Овечкина (19-я), Деванте Смит-Пелли (35-я) и Джея Бигла (58-я).

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Российский голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по воротам и был признан второй звездой матча. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

Вашингтон Кэпиталз 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
25.11.2017, 01:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Купер
Вратари
Филипп Грубауэр Андрей Василевский 57:28 (Анд. Василевский 57:52-57:58)
1-й период
00:44 Брукс Орпик
Владислав Наместников (Н. Кучеров, В. Хедман) 01:22
Ондржей Палат 13:27
18:36 Александр Овечкин (Т. Уилсон, Н. Бэкстрем)
2-й период
Янни Гурд 28:37
Владислав Наместников 31:15
34:36 Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл, Дм. Орлов)
3-й период
51:06 Евгений Кузнецов
57:52 п.в. Джей Бигл (М. Нисканен)
58:11 Евгений Кузнецов
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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