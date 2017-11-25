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«Вашингтон» обыграл «Тампу Бэй», Овечкин и Наместников забросили по шайбе
МОСКВА, 25 ноя —
МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. На шайбу Владислава Наместникова (2-я минута), которому ассистировал Никита Кучеров, столичная команда ответила точными бросками Александра Овечкина (19-я), Деванте
Российский голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по воротам и был признан второй звездой матча. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.
|Вашингтон Кэпиталз
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3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Барри Тротц
|Джон Купер
|Филипп Грубауэр
|Андрей Василевский 57:28 (Анд. Василевский 57:52-57:58)
|1-й период
|00:44
|Брукс Орпик
|Владислав Наместников (Н. Кучеров, В. Хедман)
|01:22
|Ондржей Палат
|13:27
|18:36
|Александр Овечкин (Т. Уилсон, Н. Бэкстрем)
|2-й период
|Янни Гурд
|28:37
|Владислав Наместников
|31:15
|34:36
|Деванте Смит-Пелли (Дж. Бигл, Дм. Орлов)
|3-й период
|51:06
|Евгений Кузнецов
|57:52
|п.в.
|Джей Бигл (М. Нисканен)
|58:11
|Евгений Кузнецов
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Бигл (Вашингтон Кэпиталз)