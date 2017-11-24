Вратарь «Бостона» Худобин отразил 17 бросков в победном матче НХЛ с «Питтсбургом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Много погибших и раненых: в ВСУ рассказали о серьезных потерях
Ольга Дроздова с 10-летним сыном появилась на публике
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Как Джей Ло, Иванка Трамп и Мэрайя Кэри провели День благодарения
Текущие события
Хоккей. НХЛ
01:00
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм Дакс0
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота Уайлд1
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия Флайерз0
Нью-Йорк Айлендерс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Бостон Брюинз4
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
24.11
Йокерит3
Адмирал2
Хоккей. КХЛ
24.11
Динамо МнБ3
Авангард2
Хоккей. КХЛ
24.11
Нефтехимик1
Сочи3
Хоккей. КХЛ
24.11
Лада3
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
24.11
Трактор2
Спартак0
Хоккей. КХЛ
24.11
Металлург Мг1
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
24.11
АвтомобилистОТ2
Динамо Р3
Хоккей. КХЛ
24.11
Куньлунь1
Локомотив4
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
УЕФА открыл дело по поводу расизма болельщиков «Зенита»
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
00:42 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Бостона» Худобин отразил 17 бросков в победном матче НХЛ с «Питтсбургом»

ТАСС, 25 ноября. «Бостон» обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер «Бостона» Антон Худобин в четвертом матче подряд одержал победу.

Шайбы в составе хозяев забросили Давид Крейчи (7-я минута), Шон Курали (11), Мэтт Грцелсик (31), Давид Пастрняк (45), у гостей — Джейк Гюнтцель (22), Фил Кессел (35), Сидни Кросби (38).

Читайте также
Кто и откуда играет в НХЛ? 348 канадцев и 31 россиянин

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 17 бросков из 20, голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей — 29 из 33. Худобин провел в стартовом составе четвертый матч подряд и неизменно одерживал победы.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин из-за травмы пропустил вторую игру подряд.

«Питтсбург» потерпел третье поражение подряд, «Бостон» продлил победную серию до четырех игр и поднялся на восьмое место в Восточной конференции, набрав 24 очка в 21 матче. «Питтсбург» идет на седьмой строчке, имея в активе 25 очков после 24 игр.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» дома сыграет против клуба «Тампа-Бэй». «Бостон» в ночь на понедельник на своей площадке встретится с «Эдмонтоном».

Бостон Брюинз 4:3
(2:0, 1:3, 1:0)
Питтсбург Пингвинз
24.11.2017, 21:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Майк Салливан
Вратари
Антон Худобин Мэттью Мюррей 58:24
1-й период
Патрик Хернквист 00:32
06:13 Давид Крейчи (Д. Дебраск, П. Цегларик)
10:51 Шон Керали (Ч. Макэвой)
Брайан Раст 13:18
19:16 Давид Крейчи
2-й период
Джейк Гюнтцель (К. Летанг, С. Кросби) 21:02
30:31 Мэтт Гржельчик (Д. Крейчи, Д. Дебраск)
Фил Кессел (Р. Шихан, Джаст. Шульц) 34:07
Сидни Кросби (П. Хернквист, М. Ханвик) 37:44
3-й период
45:06 Давид Пастрняк (Р. Спунер, Р. Нэш)
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Д. Дебраск (Бостон Брюинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Д. Крейчи (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014
Ковалев впервые выйдет на ринг после двух поражений от Уорда
УЕФА открыл дело по поводу расизма болельщиков «Зенита»
Ожидания и иллюзии биатлонного сезона
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
Российские баскетболисты стартовали с поражения в отборе КМ
Месси официально вручили «Золотую бутсу» (видео)
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь