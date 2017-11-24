Вратарь «Бостона» Худобин отразил 17 бросков в победном матче НХЛ с «Питтсбургом»

Шайбы в составе хозяев забросили Давид Крейчи (7-я минута), Шон Курали (11), Мэтт Грцелсик (31), Давид Пастрняк (45), у гостей — Джейк Гюнтцель (22), Фил Кессел (35), Сидни Кросби (38).
Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 17 бросков из 20, голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей — 29 из 33. Худобин провел в стартовом составе четвертый матч подряд и неизменно одерживал победы.
Российский нападающий гостей Евгений Малкин из-за травмы пропустил вторую игру подряд.
«Питтсбург» потерпел третье поражение подряд, «Бостон» продлил победную серию до четырех игр и поднялся на восьмое место в Восточной конференции, набрав 24 очка в 21 матче. «Питтсбург» идет на седьмой строчке, имея в активе 25 очков после 24 игр.
В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» дома сыграет против клуба «Тампа-Бэй». «Бостон» в ночь на понедельник на своей площадке встретится с «Эдмонтоном».