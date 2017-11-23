«Коламбус» одолел «Калгари», Бобровский стал 3-й звездой игры
МОСКВА, 23 ноя —
МОСКВА, 23 ноя —
Встреча, прошедшая в среду на льду «Коламбуса», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых победную шайбу забросил Джош Андерсон на третьей минуте овертайма. Российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший 22 броска, стал третьей звездой матча. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин за 20 минут на льду результативными действиями не отметился.
В другом матче дня «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Даллас Старз» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0), российский нападающий Наиль Якупов стал автором второй шайбы в матче.
«Филадельфия» на выезде в овертайме уступила «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.
«Тампа Бэй» дома в овертайме обыграла «Чикаго» (3:2), соавтором решающей шайбы стал российский форвард Владислав Наместников. Другой российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров лишь в четвертый раз в сезоне покинул лед без набранных очков. В составе «Чикаго» голевой передачей отметился россиянин Артем Анисимов.
«Бостон» на выезде по буллитам обыграл «Нью-Джерси» (3:2). Российский вратарь «Брюинз» Антон Худобин отразил 40 из 42 бросков по своим воротам.
|Коламбус Блю Джэкетс
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1:0 ОТ
(0:0, 0:0, 0:0)
|Калгари Флэймз
|Джон Торторелла
|Глен Гулутзан
|Сергей Бобровский
|Майк Смит
|2-й период
|Марк Джиордано
|21:19
|Марк Джиордано
|25:39
|27:22
|Ник Фолиньо
|Овертайм
|62:02
|Джош Андерсон (Н. Фолиньо)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), Майк Смит (Калгари Флэймз), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс)