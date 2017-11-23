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09:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» одолел «Калгари», Бобровский стал 3-й звездой игры

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбуса» в овертайме обыграли «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду на льду «Коламбуса», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых победную шайбу забросил Джош Андерсон на третьей минуте овертайма. Российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший 22 броска, стал третьей звездой матча. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин за 20 минут на льду результативными действиями не отметился.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Даллас Старз» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0), российский нападающий Наиль Якупов стал автором второй шайбы в матче.

«Филадельфия» на выезде в овертайме уступила «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.

«Тампа Бэй» дома в овертайме обыграла «Чикаго» (3:2), соавтором решающей шайбы стал российский форвард Владислав Наместников. Другой российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров лишь в четвертый раз в сезоне покинул лед без набранных очков. В составе «Чикаго» голевой передачей отметился россиянин Артем Анисимов.

«Бостон» на выезде по буллитам обыграл «Нью-Джерси» (3:2). Российский вратарь «Брюинз» Антон Худобин отразил 40 из 42 бросков по своим воротам.

Коламбус Блю Джэкетс 1:0 ОТ
(0:0, 0:0, 0:0)
Калгари Флэймз
23.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Глен Гулутзан
Вратари
Сергей Бобровский Майк Смит
2-й период
Марк Джиордано 21:19
Марк Джиордано 25:39
27:22 Ник Фолиньо
Овертайм
62:02 Джош Андерсон (Н. Фолиньо)
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), Майк Смит (Калгари Флэймз), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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