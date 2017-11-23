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08:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин забил впервые за 7 игр

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу «Кэпиталз», в составе которых российский нападающий Евгений Кузнецов забил гол на 28-й минуте, отдал две голевые передачи на Якуба Врану (16-я и 30-я минуты) и был признан второй звездой игры.

Другой российский нападающий столичной команды и ее капитан Александр Овечкин отличился на 20-й минуте, прервав свою 6-матчевую серию без заброшенных шайб. Еще один гол у «Вашингтона» на счету Алекса Шейссона (59).

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Оттавы» шайбы забросили Райан Дзингел (37) и Майк Хоффман (53).

Результаты других матчей дня:

«Баффало» — «Миннесота» — 4:5;.

«Детройт» — «Эдмонтон» — 2:6;.

«Флорида» — «Торонто» — 2:1 (буллиты);.

«Каролина» — «Рейнджерс» — 1:6;.

«Питтсбург» — «Ванкувер» — 2:5;.

«Нэшвилл» — «Монреаль» — 3:2 (буллиты);.

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 1:3.

Вашингтон Кэпиталз 5:2
(2:0, 2:1, 1:1)
Оттава Сенаторз
23.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Ги Буше
Вратари
Брэден Холтби Крэйг Андерсон 57:35 (К. Андерсон 58:29)
1-й период
15:21 Якуб Врана (Е. Кузнецов, Ти.Дж. Оши)
19:55 Александр Овечкин (А. Чейссон, Н. Бэкстрем)
2-й период
Алекс Бэрроуз 26:53
27:41 Евгений Кузнецов (Ти.Дж. Оши, Дж. Карлсон)
29:55 Якуб Врана (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
34:26 Брукс Орпик
Райан Дзингел (А. Бэрроуз, Т. Шабо) 36:37
37:07 Никлас II Бэкстрем
37:07 Александр Овечкин
Бен Харпур 37:07
37:51 Том Уилсон
3-й период
Майк I Хоффман (Марк Стоун, Д. Брассар) 52:46
58:29 п.в. Алекс Чейссон (Б. Орпик)
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Я. Врана (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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