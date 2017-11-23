«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин забил впервые за 7 игр
МОСКВА, 23 ноя —
МОСКВА, 23 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу «Кэпиталз», в составе которых российский нападающий Евгений Кузнецов забил гол на 28-й минуте, отдал две голевые передачи на Якуба Врану (16-я и 30-я минуты) и был признан второй звездой игры.
Другой российский нападающий столичной команды и ее капитан Александр Овечкин отличился на 20-й минуте, прервав свою 6-матчевую серию без заброшенных шайб. Еще один гол у «Вашингтона» на счету Алекса Шейссона (59).
У «Оттавы» шайбы забросили Райан Дзингел (37) и Майк Хоффман (53).
Результаты других матчей дня:
«Баффало» — «Миннесота» — 4:5;.
«Детройт» — «Эдмонтон» — 2:6;.
«Флорида» — «Торонто» — 2:1 (буллиты);.
«Каролина» — «Рейнджерс» — 1:6;.
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 2:5;.
«Нэшвилл» — «Монреаль» — 3:2 (буллиты);.
«Аризона» — «Сан-Хосе» — 1:3.
|Вашингтон Кэпиталз
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5:2
(2:0, 2:1, 1:1)
|Оттава Сенаторз
|Барри Тротц
|Ги Буше
|Брэден Холтби
|Крэйг Андерсон 57:35 (К. Андерсон 58:29)
|1-й период
|15:21
|Якуб Врана (Е. Кузнецов, Ти.Дж. Оши)
|19:55
|Александр Овечкин (А. Чейссон, Н. Бэкстрем)
|2-й период
|Алекс Бэрроуз
|26:53
|27:41
|Евгений Кузнецов (Ти.Дж. Оши, Дж. Карлсон)
|29:55
|Якуб Врана (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
|34:26
|Брукс Орпик
|Райан Дзингел (А. Бэрроуз, Т. Шабо)
|36:37
|37:07
|Никлас II Бэкстрем
|37:07
|Александр Овечкин
|Бен Харпур
|37:07
|37:51
|Том Уилсон
|3-й период
|Майк I Хоффман (Марк Стоун, Д. Брассар)
|52:46
|58:29
|п.в.
|Алекс Чейссон (Б. Орпик)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Я. Врана (Вашингтон Кэпиталз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз)