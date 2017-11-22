Зарипов перешел бы в «Сент-Луис», если бы не решение IIHF сократить срок дисквалификации

25 июля Зарипов был дисквалифицирован IIHF за употребление допинга на два года. Игрок не имел права участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF и на территории стран, являющихся членами IIHF, однако получил разрешение на выступление в НХЛ. 21 ноября IIHF объявила о сокращении до шести месяцев срока дисквалификации игрока, он сможет вернуться на лед 23 ноября.

«Было реальное предложение от “Сент-Луиса”. Оно поступило буквально недавно, и скажу прямо, если бы оно было чуть раньше, я бы не раздумывая поехал пробовать свои силы там. Но к тому моменту сложилось понимание, что вот- вот разрешится ситуация здесь», — сказал Зарипов.

По словам игрока, после начала действия дисквалификации он мог перейти в «Рейнджерс». «Там были настроены на подписании контракта. Останавливало только то, что Бетмэн (комиссионер НХЛ Гэри Бетмэн. — прим. ТАСС) дал директиву, что пока лига не разберется в этой ситуации, никто из клубов не мог подписать со мной контракт», — рассказал игрок.

«Я не знаю, что за это время произошло в голове главного тренера “Рейнджерс”, но после проделанного большого объема работы профсоюза и лиги, официального заявления, что мне можно играть, он засомневался и посчитал, что я в свои годы буду долго адаптироваться в его команде. В связи с этим мы разошлись в разные стороны», — добавил он.

Мировое соглашение с IIHF

Зарипов был дисквалифицирован за употребление псевдоэфедрина и гидрохлортеозида. Однако его адвокатам удалось доказать непреднамеренность их использования, и что доза гидрохлортеозида в его организме была ничтожно мала.

«Насколько я все это изучил, этот препарат [гидрохлортеозид] много где может содержаться. Но если отказаться от многих продуктов, где он есть, то половину их ты просто выкинешь. Думаю, его нужно убрать из списка запрещенных веществ, поскольку я до сих пор не понимаю смысл его применения. Тем более если он нередко присутствует в обычных продуктах», — отметил он.

Сторона игрока заключила с IIHF мировое соглашение. «Я благодарен IIHF за то, что она предоставила возможность более детально и подробно изучить дело, перепроверить и доказать, что этот препарат попал в мой организм совершенно случайно, без всяких умышленных действий», — подчеркнул Зарипов.