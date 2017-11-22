Зарипов перешел бы в «Сент-Луис», если бы не решение IIHF сократить срок дисквалификации

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Онкологическая опухоль: от чего умер Дмитрий Хворостовский
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Порошенко дал поручения на заседании из-за ситуации в Луганске
Кремль встал на сторону главы МВД ЛНР в конфликте с главой ЛНР
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз8
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
23.11
Баффало Сэйбрз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
23.11
Детройт Ред Уингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
23.11
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
23.11
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
23.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.11
Коламбус Блю Джэкетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Ванкувер Кэнакс5
Все события
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
СМИ: Доллар потерял главную опору
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
Иванка и Мелания Трамп «помиловали» индейку (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
9Армейцы снова не справились с турецким напором
15:10 (мск), источник: ТАСС

Зарипов перешел бы в «Сент-Луис», если бы не решение IIHF сократить срок дисквалификации

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Данис Зарипов принял бы предложение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис», если бы оно пришло чуть раньше, чем Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила сократить срок его дисквалификации. Об этом ТАСС рассказал сам хоккеист.

25 июля Зарипов был дисквалифицирован IIHF за употребление допинга на два года. Игрок не имел права участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF и на территории стран, являющихся членами IIHF, однако получил разрешение на выступление в НХЛ. 21 ноября IIHF объявила о сокращении до шести месяцев срока дисквалификации игрока, он сможет вернуться на лед 23 ноября.

«Было реальное предложение от “Сент-Луиса”. Оно поступило буквально недавно, и скажу прямо, если бы оно было чуть раньше, я бы не раздумывая поехал пробовать свои силы там. Но к тому моменту сложилось понимание, что вот- вот разрешится ситуация здесь», — сказал Зарипов.

По словам игрока, после начала действия дисквалификации он мог перейти в «Рейнджерс». «Там были настроены на подписании контракта. Останавливало только то, что Бетмэн (комиссионер НХЛ Гэри Бетмэн. — прим. ТАСС) дал директиву, что пока лига не разберется в этой ситуации, никто из клубов не мог подписать со мной контракт», — рассказал игрок.

«Я не знаю, что за это время произошло в голове главного тренера “Рейнджерс”, но после проделанного большого объема работы профсоюза и лиги, официального заявления, что мне можно играть, он засомневался и посчитал, что я в свои годы буду долго адаптироваться в его команде. В связи с этим мы разошлись в разные стороны», — добавил он.

Мировое соглашение с IIHF

Зарипов был дисквалифицирован за употребление псевдоэфедрина и гидрохлортеозида. Однако его адвокатам удалось доказать непреднамеренность их использования, и что доза гидрохлортеозида в его организме была ничтожно мала.

«Насколько я все это изучил, этот препарат [гидрохлортеозид] много где может содержаться. Но если отказаться от многих продуктов, где он есть, то половину их ты просто выкинешь. Думаю, его нужно убрать из списка запрещенных веществ, поскольку я до сих пор не понимаю смысл его применения. Тем более если он нередко присутствует в обычных продуктах», — отметил он.

Сторона игрока заключила с IIHF мировое соглашение. «Я благодарен IIHF за то, что она предоставила возможность более детально и подробно изучить дело, перепроверить и доказать, что этот препарат попал в мой организм совершенно случайно, без всяких умышленных действий», — подчеркнул Зарипов.

Во вторник Федерация хоккея России сообщила, что Зарипов после возвращения войдет в число кандидатов в сборную России. «Буду стараться показать себя с лучшей стороны. Но первая задача для меня — быстрее адаптироваться к командной игре и вывести себя на тот уровень, на котором я завершал прошлый сезон. Будем стараться проявить себя с лучшей стороны», — отметил он.

Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Федун прокомментировал обидную ничью "Спартака"
Каррера объяснил, почему "Спартак" не смог победить "Марибор"
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Есть ли тренеру замена
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
«Барселона», «Челси» и МЮ сегодня — в плей-офф: анонс игр ЛЧ
«Вот есть у нас Понтус Вернблум». Гончаренко — откровенно о ЦСКА
УЕФА подозревает игрока «Реала» в намеренном получении карточки
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь