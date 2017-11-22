Хоккеист Тарасенко подрался с Беннингом, так как хотел наказать соперника за грубость

Во вторник «Сент-Луис» дома обыграл «Эдмонтон» со счетом 8:3. Тарасенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а в середине второго периода подрался с Беннингом, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу». Россиянин был признан первой звездой дня в НХЛ.

«Я не очень часто дерусь, вы знаете. Но я думаю, что было нарочно сыграно коленом в колено, и такого рода вещи в хоккее я не люблю. Это все эмоции. Я не пытаюсь строить из себя хорошего бойца. Иногда подобные инциденты случаются», — сказал Тарасенко, которого в своем микроблоге в Twitter цитирует журналист Джереми Рутерфорд.