Хоккеист Тарасенко подрался с Беннингом, так как хотел наказать соперника за грубость
МОСКВА, 22 ноя —
МОСКВА, 22 ноя —
Во вторник «Сент-Луис» дома обыграл «Эдмонтон» со счетом 8:3. Тарасенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а в середине второго периода подрался с Беннингом, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу». Россиянин был признан первой звездой дня в НХЛ.
«Я не очень часто дерусь, вы знаете. Но я думаю, что было нарочно сыграно коленом в колено, и такого рода вещи в хоккее я не люблю. Это все эмоции. Я не пытаюсь строить из себя хорошего бойца. Иногда подобные инциденты случаются», — сказал Тарасенко, которого в своем микроблоге в Twitter цитирует журналист Джереми Рутерфорд.
|Сент-Луис Блюз
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8:3
(2:0, 2:0, 4:3)
|Эдмонтон Ойлерз
|Майк Йео
|Тодд Маклеллан
|Джейк Аллен
|Кэм Тэлбот 07:35 (Л. Броссуа 07:35)
|1-й период
|03:13
|Владимир Тарасенко (Б. Шенн, Дж. Шворц)
|07:35
|Дмитрий Яшкин (О. Сундквист, Р. Бортуццо)
|Милан Лучич
|18:49
|2-й период
|23:52
|Джейден Шворц (Б. Шенн, В. Тарасенко)
|24:28
|Брэйден Шенн
|26:55
|Владимир Тарасенко
|Мэттью Беннинг
|26:55
|Адам Ларссон
|27:35
|39:30
|Брэйден Шенн (Дж. Шворц)
|3-й период
|Милан Лучич (Д. Каджула, К. Макдэвид)
|46:09
|47:39
|Скотти Апшолл (К. Торберн, К. Бродзяк)
|52:21
|Владимир Тарасенко (А. Пьетранджело, Дж. Шворц)
|Милан Лучич
|52:46
|54:37
|Брэйден Шенн (К. Парэйко, В. Тарасенко)
|Леон Драйзайтль (К. Расселл, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|55:11
|56:58
|Пол Штястны (А. Стин, К. Парэйко)
|Дарнелл Нерс (Л. Драйзайтль, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|58:49
|7
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз), Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз)