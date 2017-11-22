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10:18 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист Тарасенко подрался с Беннингом, так как хотел наказать соперника за грубость

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко заявил, что подрался с защитником «Эдмонтон Ойлерз» Мэттом Беннингом, поскольку хотел наказать соперника за грубость.

Источник: AP 2017

Во вторник «Сент-Луис» дома обыграл «Эдмонтон» со счетом 8:3. Тарасенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а в середине второго периода подрался с Беннингом, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу». Россиянин был признан первой звездой дня в НХЛ.

«Я не очень часто дерусь, вы знаете. Но я думаю, что было нарочно сыграно коленом в колено, и такого рода вещи в хоккее я не люблю. Это все эмоции. Я не пытаюсь строить из себя хорошего бойца. Иногда подобные инциденты случаются», — сказал Тарасенко, которого в своем микроблоге в Twitter цитирует журналист Джереми Рутерфорд.

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Сент-Луис Блюз 8:3
(2:0, 2:0, 4:3)
Эдмонтон Ойлерз
22.11.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Главные тренеры
Майк Йео Тодд Маклеллан
Вратари
Джейк Аллен Кэм Тэлбот 07:35 (Л. Броссуа 07:35)
1-й период
03:13 Владимир Тарасенко (Б. Шенн, Дж. Шворц)
07:35 Дмитрий Яшкин (О. Сундквист, Р. Бортуццо)
Милан Лучич 18:49
2-й период
23:52 Джейден Шворц (Б. Шенн, В. Тарасенко)
24:28 Брэйден Шенн
26:55 Владимир Тарасенко
Мэттью Беннинг 26:55
Адам Ларссон 27:35
39:30 Брэйден Шенн (Дж. Шворц)
3-й период
Милан Лучич (Д. Каджула, К. Макдэвид) 46:09
47:39 Скотти Апшолл (К. Торберн, К. Бродзяк)
52:21 Владимир Тарасенко (А. Пьетранджело, Дж. Шворц)
Милан Лучич 52:46
54:37 Брэйден Шенн (К. Парэйко, В. Тарасенко)
Леон Драйзайтль (К. Расселл, Р. Ньюджент-Хопкинс) 55:11
56:58 Пол Штястны (А. Стин, К. Парэйко)
Дарнелл Нерс (Л. Драйзайтль, Р. Ньюджент-Хопкинс) 58:49
Статистика
7 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз), Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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