Хоккеист «Питтсбурга» Малкин не сыграет с «Ванкувером» из-за травмы
ТАСС, 22 ноября. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера»
ТАСС, 22 ноября. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера»
В ночь на четверг «Питтсбург», занимающий пятое место в Восточной конференции, на своем льду примет «Ванкувер», идущий девятым на Западе.
«У Малкина повреждение верхней части тела. Он не сыграет в матче с «Ванкувером», — рассказал Саллливан.
Малкин пропустил в среду тренировку команды. Как отмечается, его состояние будет оценено еще раз. Возможно, форвард сможет принять участие в игре против «Бостона» в пятницу.
В текущем сезоне Малкин провел 22 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач.