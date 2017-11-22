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09:53 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин не сыграет с «Ванкувером» из-за травмы

ТАСС, 22 ноября. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Источник: AP 2017

В ночь на четверг «Питтсбург», занимающий пятое место в Восточной конференции, на своем льду примет «Ванкувер», идущий девятым на Западе.

Хоккей
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Неделя 8, 23.11.2017, 3:00
Питтсбург Пингвинз
-Ванкувер Кэнакс-

«У Малкина повреждение верхней части тела. Он не сыграет в матче с «Ванкувером», — рассказал Саллливан.

Малкин пропустил в среду тренировку команды. Как отмечается, его состояние будет оценено еще раз. Возможно, форвард сможет принять участие в игре против «Бостона» в пятницу.

В текущем сезоне Малкин провел 22 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач.

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