«Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон» в НХЛ, россиянин Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу»

Источник: AP 2017

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Тарасенко (4-я, 53-я минуты), Дмитрий Яшкин (8), Джэйден Шварц (24), Брэйден Шенн (40, 55), Скотт Апшол (48) и Пол Штясны (57). У «Эдмонтона» голы забили Милан Лучич (47), Леон Драйзайтль (56) и Дарнелл Нерс (59). После игры Тарасенко был признан первой звездой встречи, второй звездой стал Шенн, третьей — Шварц.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 8, 22.11.2017, 4:00 Сент-Луис Блюз 8 Эдмонтон Ойлерз 3

Тарасенко провел на льду 16 минут 41 секунду, успев нанести восемь бросков, два из которых стали голевыми, отдать две результативные передачи и заработать показатель полезности «+4». Всего на счету Тарасенко теперь 26 очков (12 шайб + 14 передач) в 22 играх сезона-2017/18.

Кроме того, 25-летний россиянин получил 5-минутное удаление за драку с защитником «Эдмонтона» Мэттом Беннингом в середине второго периода. Таким образом, Тарасенко оформил второй в карьере «хет-трик Горди Хоу» — забросил шайбу, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке. Впервые подобное удалось Тарасенко 13 ноября 2014 года в домашнем матче с «Нэшвиллом», когда форвард забросил шайбу, отдал голевую передачу и подрался с Райаном Эллисом.