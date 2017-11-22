«Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон» в НХЛ, россиянин Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу»

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Тарасенко (4-я, 53-я минуты), Дмитрий Яшкин (8), Джэйден Шварц (24), Брэйден Шенн (40, 55), Скотт Апшол (48) и Пол Штясны (57). У «Эдмонтона» голы забили Милан Лучич (47), Леон Драйзайтль (56) и Дарнелл Нерс (59). После игры Тарасенко был признан первой звездой встречи, второй звездой стал Шенн, третьей — Шварц.
Тарасенко провел на льду 16 минут 41 секунду, успев нанести восемь бросков, два из которых стали голевыми, отдать две результативные передачи и заработать показатель полезности «+4». Всего на счету Тарасенко теперь 26 очков (12 шайб + 14 передач) в 22 играх сезона-2017/18.
Кроме того, 25-летний россиянин получил 5-минутное удаление за драку с защитником «Эдмонтона» Мэттом Беннингом в середине второго периода. Таким образом, Тарасенко оформил второй в карьере «хет-трик Горди Хоу» — забросил шайбу, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке. Впервые подобное удалось Тарасенко 13 ноября 2014 года в домашнем матче с «Нэшвиллом», когда форвард забросил шайбу, отдал голевую передачу и подрался с Райаном Эллисом.
«Сент-Луис» идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 22 матчах. «Эдмонтон» занимает предпоследнюю строчку на Западе, имея в активе 16 очков после 21 игры. В следующем матче в ночь на субботу «Сент-Луис» дома сыграет против «Нэшвилла», «Эдмонтон» днем ранее на выезде встретится с «Детройтом».