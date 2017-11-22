«Филадельфия» уступила «Ванкуверу» в матче НХЛ, Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне

Источник: AP 2017

Россиянин открыл счет в матче на 8-й минуте, у «Филадельфии» также отличился Якуб Ворачек (50). В составе «Ванкувера» шайбы забросили Даниэль Седин (10), Брок Босер (11, 22), Свен Бертчи (35) и Луи Эрикссон (60).

Проворов сыграл в матче больше времени, чем любой другой игрок в каждой из команд — 26 минут и 33 секунды. На его счету три броска, один гол, два силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов «Ванкувера». Проворов забросил четвертую шайбу в текущем чемпионате, всего на его счету 11 очков (4 шайбы + 7 передач) в 21 матче сезона.

Благодаря победе «Ванкувер» поднялся на восьмое место в Западной конференции, набрав 23 очка в 21 матче. «Филадельфия» потерпела пятое поражение подряд, клуб идет на 13-й строчке в турнирной таблице Востока, имея в активе 20 очков после 21 игры.