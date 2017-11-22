Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
РФ запретила крупнейшему импортеру поставки свинины и говядины
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз8
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Ванкувер Кэнакс5
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
21.11
СлованОТ4
Витязь5
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
21.11
Динамо Р1
Трактор3
Хоккей. КХЛ
21.11
Спартак5
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
21.11
СКА4
Югра3
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
ЦСКА в Москве сыграет с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
07:55 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» уступила «Ванкуверу» в матче НХЛ, Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне

ТАСС, 22 ноября. «Филадельфия» проиграла «Ванкуверу» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 20-летний российский защитник хозяев Иван Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне.

Источник: AP 2017

Россиянин открыл счет в матче на 8-й минуте, у «Филадельфии» также отличился Якуб Ворачек (50). В составе «Ванкувера» шайбы забросили Даниэль Седин (10), Брок Босер (11, 22), Свен Бертчи (35) и Луи Эрикссон (60).

Проворов сыграл в матче больше времени, чем любой другой игрок в каждой из команд — 26 минут и 33 секунды. На его счету три броска, один гол, два силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов «Ванкувера». Проворов забросил четвертую шайбу в текущем чемпионате, всего на его счету 11 очков (4 шайбы + 7 передач) в 21 матче сезона.

Благодаря победе «Ванкувер» поднялся на восьмое место в Западной конференции, набрав 23 очка в 21 матче. «Филадельфия» потерпела пятое поражение подряд, клуб идет на 13-й строчке в турнирной таблице Востока, имея в активе 20 очков после 21 игры.

В следующем матче в ночь на четверг «Филадельфия» в гостях встретится с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер» также на везде сыграет против «Питтсбурга».

Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ванкувер Кэнакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Полиция открыла расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве
Манчини может досрочно уйти из "Зенита"
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
ЦСКА в Москве сыграет с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
«Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» в матче ЛЧ, уступая 0:3
Тренер сборной Австралии ушел в отставку после выхода на ЧМ
«Реал» забил 6 мячей АПОЭЛу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь