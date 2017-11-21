Проворов занял 13-е место в рейтинге претендентов на «Норрис Трофи»

Голосование по итогам четверти сезона проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги, которые выбирали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — два, за пятое — одно.



20-летний Проворов в этом сезоне провёл 20 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Лидером голосования стал защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, который является лучшим снайпером и бомбардиром среди игроков своего амплуа. На его счету 19 (7+12) очков.