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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Проворов занял 13-е место в рейтинге претендентов на «Норрис Трофи»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов занял 13-е место в рейтинге претендентов на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона.

Источник: AP 2017

Голосование по итогам четверти сезона проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги, которые выбирали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — два, за пятое — одно.

20-летний Проворов в этом сезоне провёл 20 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Лидером голосования стал защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, который является лучшим снайпером и бомбардиром среди игроков своего амплуа. На его счету 19 (7+12) очков.

Итоги голосования выглядят следующим образом: Пьетранджело («Сент-Луис Блюз») — 73 очка (9 первых мест), Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз») — 61 (6), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 50 (2), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») — 33 (1) Джон Клингберг («Даллас Старз») — 14, Джон Карлссон («Вашингтон Кэпиталз») — 8, Шейн Гостисбер («Филадельфия Флайерз») — 6, Кевин Шаттенкирк («Нью-Йорк Рейнджерс») — 6, Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс») — 6, Роман Йози («Нэшвилл Предаторз») — 5, Райан Сутер («Миннесота Уайлд») — 3, Сет Джонс («Коламбус») — 2, Иван Проворов («Филадельфия») — 1, Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс») — 1.

Филадельфия Флайерз
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