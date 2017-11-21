Сейв Бобровского признан лучшим моментом игры россиян в НХЛ на прошедшей неделе

1. Сейв Сергея Бобровского в матче с «Монреаль Канадиенс».
2. Гол Артемия Панарина в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
3. Сейв Сергея Бобровского в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
4. Гол Александра Радулова в матче с «Эдмонтон Ойлерз».
5. Гол Владимира Тарасенко в матче с «Калгари Флэймз»
6. Гол Артёма Анисимова в матче с «Питтсбург Пингвинз».
7. Гол Артёма Анисимова в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
8. Гол Евгения Кузнецова в матче с «Колорадо Эвеланш».
9. Гол Михаила Сергачёва в матче с «Даллас Старз».
10. Гол Владимира Тарасенко в матче с «Калгари Флэймз».