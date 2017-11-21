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12:33 (мск), источник: Газета.Ру

Панарин затмил самого Овечкина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забил в шестом матче подряд, и его команда уступила «Калгари Флэймз» в регулярном чемпионате НХЛ. Тем временем «Коламбус Блю Джекетс» добился непростой победы над «Баффало Сэйбрз» благодаря нашим соотечественникам: Артемий Панарин забросил красивую шайбу, а Сергей Бобровский отразил 30 бросков по воротам из 32.

Источник: Газета.Ру

«Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» — 1:4.

Российский нападающий Александр Овечкин переживает нелегкие времена в НХЛ. После ударного старта в регулярном чемпионате, когда форвард забросил семь шайб в двух первых матчах, его результативность резко снизилась.

В последний раз игрок отличался голом 8 ноября в матче против «Баффало Сэйбрз» на выезде — и то это тогда не помогло «столичным» одержать победу (1:3).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 8, 21.11.2017, 3:00
Вашингтон Кэпиталз
1Калгари Флэймз4

В матче прошедшего тура против крепкого представителя Западной конференции «Калгари Флэймз» Овечкину вновь не удалось прервать голевое молчание.

За 19 минут 30 секунд, проведенных на площадке, нападающий отметился пятью ударами по воротам, но все они оказались неточными. Его соотечественник Евгений Кузнецов тоже не сумел помочь команде результативными действиями, хотя отыграл 18 минут 37 секунд.

Дольше всех из россиян на льду находился защитник Дмитрий Орлов (23 минуты 51 секунду), но и его игра «Вашингтон» не порадовала:

забив первыми уже на второй минуте встречи (отличился Ларс Эллер), «столичные» не выдержали ответного напора гостей и пропустили целых четыре шайбы — от Джонни Годро, Шона Монахана, Микаэля Баклунда и Марка Джиордано.

По итогам этого матча «Кэпиталз» остались с 23 очками после 22 игр на восьмом месте Восточной конференции — последнем, которое позволяет принять участие в плей-офф турнира. «Калгари» же набрал 24 балла в 20 встречах и переместился на шестую позицию Запада.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 8, 21.11.2017, 3:00
Баффало Сэйбрз
2Коламбус Блю Джэкетс3

«Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.

У российского нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина дела сейчас идут куда лучше, чем у его соотечественников из «Вашингтона». В отчетном туре форвард отличился великолепным голом в выездном матче с «Баффало»: получив шайбу в средней зоне, россиянин одним движением обыграл защитника и, не сближаясь с вратарем, зарядил точно в правую «девятку» ворот.

Это шайба стала для Панарина пятой в сезоне, также на его счету — десять голевых передач. Забегая вперед, можно сказать, что по итогам встречи россиянин, проведший на льду 17 минут и 34 секунды, был признан первой звездой матча.

Однако победным гол Панарина не стал — «Баффало» резко активизировался в последней десятиминутке встречи и не позволил российскому вратарю «Коламбуса» Сергею Бобровскому сыграть на ноль.

Спустя 13 секунд после того как Бун Дженнер забросил третью шайбу «Блю Джекетс» (3:0), Сэм Райнхарт отквитал один гол — причем это произошло благодаря голевой передаче Виктора Антипина, который проводит свой дебютный сезон в НХЛ. Теперь в активе защитника сборной России — четыре очка в 15 играх за «Сэйбрз».

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Забросив свою первую шайбу, «клинки» изрядно вдохновились и на 57 минуте сократили отрыв до минимума — отличился Эвандер Кейн (2:3). «Баффало» имел все шансы сравнять счет и перевести встречу в овертайм, если бы в концовке третьего периода Бобровский в шпагате не отразил бросок Райана О’Райлли, а затем три игрока «Коламбуса» не повалились на линии ворот, создав живую преграду для шайбы.

Арбитр был вынужден остановить игру и при помощи видеопросмотра определил, что гола не было. Таким образом,

Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам, одержав 12-ю победу в 17 матчах, в которых он выходил в стартовом составе.

Такая надежная игра позволила голкиперу стать вторым по количеству викторий в этом розыгрыше регулярного чемпионата. Больше только у российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского — 14 выигранных матчей из 17-ти.

Благодаря вдохновенной игре российских легионеров «Коламбус» победил в четвертый раз подряд и оказался на четвертом месте Востока с 27 очками, а «Баффало» по-прежнему располагается на последней строчке этой же конференции с 14 баллами в активе.

Другие матчи дня.

«Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс» — 5:3
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Аризона Койотс» — 1:4
«Миннесота Уайлд» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4 (ОТ)
«Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс» — 2:3 (Б).

Коламбус Блю Джэкетс
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