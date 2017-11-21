«Анахайм» одержал третью победу подряд в НХЛ, обыграв «Сан-Хосе» по буллитам

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кори Перри (21-я минута) и Рикард Ракелль (32). Победный буллит на счету Антуана Верметта. У хозяев дубль оформил Йоонас Донской (4 и 59).

Вратарь «Анахайма» Рето Берра отразил 41 бросок по своим воротам, а также шесть послематчевых буллитов.

«Анахайм» одержал третью победу подряд. Команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Сан- Хосе» потерпел третье поражение кряду и занимает девятое место на Западе.