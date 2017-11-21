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10:12 (мск), источник: ТАСС

«Анахайм» одержал третью победу подряд в НХЛ, обыграв «Сан-Хосе» по буллитам

ТАСС, 21 ноября. «Анахайм» одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 3:2 по буллитам в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кори Перри (21-я минута) и Рикард Ракелль (32). Победный буллит на счету Антуана Верметта. У хозяев дубль оформил Йоонас Донской (4 и 59).

Вратарь «Анахайма» Рето Берра отразил 41 бросок по своим воротам, а также шесть послематчевых буллитов.

«Анахайм» одержал третью победу подряд. Команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Сан- Хосе» потерпел третье поражение кряду и занимает девятое место на Западе.

В следующем матче в ночь на четверг «Анахайм» на своем льду примет «Вегас». «Сан-Хосе» в тот же день на выезде сыграет с «Аризоной».

Сан-Хосе Шаркс 2:3 Б
(1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Анахайм Дакс
21.11.2017, 06:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Главные тренеры
Питер Дебур Рэнди Карлайл
Вратари
Мартин Джонс Рето Берра
1-й период
03:31 Йоонас Донской (Л. Кутюр)
12:32 Джастин Браун
2-й период
Кори Перри (Б. Монтур, Р. Ракелль) 20:45
29:37 Кевин Лабанк
Рикард Ракелль (К. Перри, Б. Монтур) 31:39
Джош Мэнсон 31:59
Крис Вагнер 36:00
3-й период
Якоб Сильверберг 47:47
48:19 Йоонас Донской (Т. Хертл, Д. О`Реган)
Серия буллитов - победный бросок
А. Верметт
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Й. Донской (Сан-Хосе Шаркс), Р. Берра (Анахайм Дакс), М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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