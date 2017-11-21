«Анахайм» одержал третью победу подряд в НХЛ, обыграв «Сан-Хосе» по буллитам
ТАСС, 21 ноября. «Анахайм» одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 3:2 по буллитам в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 21 ноября. «Анахайм» одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 3:2 по буллитам в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кори Перри (21-я минута) и Рикард Ракелль (32). Победный буллит на счету Антуана Верметта. У хозяев дубль оформил Йоонас Донской (4 и 59).
Вратарь «Анахайма» Рето Берра отразил 41 бросок по своим воротам, а также шесть послематчевых буллитов.
«Анахайм» одержал третью победу подряд. Команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Сан- Хосе» потерпел третье поражение кряду и занимает девятое место на Западе.
В следующем матче в ночь на четверг «Анахайм» на своем льду примет «Вегас». «Сан-Хосе» в тот же день на выезде сыграет с «Аризоной».
|Сан-Хосе Шаркс
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2:3 Б
(1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
|Анахайм Дакс
|Питер Дебур
|Рэнди Карлайл
|Мартин Джонс
|Рето Берра
|1-й период
|03:31
|Йоонас Донской (Л. Кутюр)
|12:32
|Джастин Браун
|2-й период
|Кори Перри (Б. Монтур, Р. Ракелль)
|20:45
|29:37
|Кевин Лабанк
|Рикард Ракелль (К. Перри, Б. Монтур)
|31:39
|Джош Мэнсон
|31:59
|Крис Вагнер
|36:00
|3-й период
|Якоб Сильверберг
|47:47
|48:19
|Йоонас Донской (Т. Хертл, Д. О`Реган)
|А. Верметт
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Й. Донской (Сан-Хосе Шаркс), Р. Берра (Анахайм Дакс), М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс)