Фазель: IIHF планирует обсудить с НХЛ проведение турнира сборных вне Олимпиады

Олимпийский турнир с 14 по 25 февраля пройдет без игроков НХЛ. В апреле лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира.

«Мы можем провести совместный турнир, где будут все лучшие, и вне Олимпиады, почему бы и нет? Это то, что нам предстоит обсудить», — сказал Фазель.

«Люди неоднократно обвиняли меня, что финал чемпионата мира проходит в мае, а сезон НХЛ заканчивается в июне. Я не уверен, что игроки НХЛ после трудного сезона будут готовы в конце июля ехать на летние Игры — не думаю, что хорошая идея. Мы играли на Олимпиадах без представителей НХЛ до 1998 года, и это были успешные турниры. Поэтому можем продолжить эту традицию, но, конечно, это будут другие соревнования», — подчеркнул Фазель.