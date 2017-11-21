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09:38 (мск), источник: ТАСС

Фазель: IIHF планирует обсудить с НХЛ проведение турнира сборных вне Олимпиады

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) обсудят возможное проведение совместного турнира вне Олимпийских игр. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Источник: AP 2017

Олимпийский турнир с 14 по 25 февраля пройдет без игроков НХЛ. В апреле лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира.

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«Мы можем провести совместный турнир, где будут все лучшие, и вне Олимпиады, почему бы и нет? Это то, что нам предстоит обсудить», — сказал Фазель.

В начале апреля комиссионер лиги Гэри Беттмэн рассказал канадскому порталу Sportsnet, что НХЛ предлагала Международному олимпийскому комитету (МОК) проводить хоккейный турнир в рамках Игр летом, однако идея поддержки не получила.

«Люди неоднократно обвиняли меня, что финал чемпионата мира проходит в мае, а сезон НХЛ заканчивается в июне. Я не уверен, что игроки НХЛ после трудного сезона будут готовы в конце июля ехать на летние Игры — не думаю, что хорошая идея. Мы играли на Олимпиадах без представителей НХЛ до 1998 года, и это были успешные турниры. Поэтому можем продолжить эту традицию, но, конечно, это будут другие соревнования», — подчеркнул Фазель.

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