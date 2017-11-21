Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить в матче НХЛ против «Баффало»

Источник: AP 2017

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (25-я минута), Панарин (46) и Боон Дженнер (50). У «Баффало» отличились Сэм Райнхарт (50) с передачи россиянина Виктора Антипина, а также Эвандер Кейн (57).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 8, 21.11.2017, 3:00 Баффало Сэйбрз 2 Коламбус Блю Джэкетс 3

Российский нападающий Панарин забросил пятую шайбу в сезоне. На площадке форвард провел 17 минут и 34 секунды, успев также нанести два броска и заработать показатель полезности «+1». Всего на счету 26-летнего форварда теперь 15 очков (5 шайб + 10 передач) за 21 встречу в сезоне-2017/18. После игры Панарин был признан первой звездой матча, второй звездой стал Дюбуа, третьей — Кейн.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по воротам и одержал 12-ю победу в 17 матчах, в которых выходил в стартовом составе. По количеству побед в текущем сезоне Бобровский вышел на второе место среди всех голкиперов лиги. Первую строчку занимает российский вратарь клуба «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, на счету которого 14 выигранных матчей из 17.

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин сыграл в матче 18 с половиной минут, успев отметиться результативной передачей, двумя бросками и одним силовым приемом. 24-летний Антипин проводит дебютный сезон в НХЛ, на его счету уже четыре очка (0+4) в 15 матчах.