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07:56 (мск), источник: ТАСС

Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить в матче НХЛ против «Баффало»

ТАСС, 21 ноября. «Коламбус» обыграл «Баффало» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забросил пятую шайбу в сезоне и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: AP 2017

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (25-я минута), Панарин (46) и Боон Дженнер (50). У «Баффало» отличились Сэм Райнхарт (50) с передачи россиянина Виктора Антипина, а также Эвандер Кейн (57).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 8, 21.11.2017, 3:00
Баффало Сэйбрз
2Коламбус Блю Джэкетс3

Российский нападающий Панарин забросил пятую шайбу в сезоне. На площадке форвард провел 17 минут и 34 секунды, успев также нанести два броска и заработать показатель полезности «+1». Всего на счету 26-летнего форварда теперь 15 очков (5 шайб + 10 передач) за 21 встречу в сезоне-2017/18. После игры Панарин был признан первой звездой матча, второй звездой стал Дюбуа, третьей — Кейн.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по воротам и одержал 12-ю победу в 17 матчах, в которых выходил в стартовом составе. По количеству побед в текущем сезоне Бобровский вышел на второе место среди всех голкиперов лиги. Первую строчку занимает российский вратарь клуба «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, на счету которого 14 выигранных матчей из 17.

Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин сыграл в матче 18 с половиной минут, успев отметиться результативной передачей, двумя бросками и одним силовым приемом. 24-летний Антипин проводит дебютный сезон в НХЛ, на его счету уже четыре очка (0+4) в 15 матчах.

«Коламбус» одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков за 21 встречу. «Баффало» замыкает таблицу на Востоке, имея в активе 14 очков после 21 игры. В следующем матче в ночь на четверг «Коламбус» дома встретится с «Калгари», «Баффало» на своей площадке сыграет против «Миннесоты».

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