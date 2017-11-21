Александр Радулов: Я ждал и ждал контракт с «Монреалем»

«Пойдем, поговорим на трибуне».

«Даллас» находился в самом разгаре напряженного отрезка, когда нужно провести три игры за четыре дня. Так что Александр предпочел пропустить опционную тренировку в преддверие встречи с «Тампой».

В «Далласе» было все хорошо. На следующий день голкиперу «Старз» Бену Бишопу предстояло впервые выйти на лед против своей бывшей команды. Но его это не волновало. Более того, он ходил с широкой улыбкой и даже нашел время, чтобы раздавать автографы работникам местной арены. Он действительно рад находиться в этой команде.

Как и Радулов.

В какой-то степени бывший нападающий «Канадиенс» был на испытательном сроке в составе «Монреаля» в прошлом сезоне. Его не было в НХЛ четыре года, но это уже не та бомба замедленного действия. Он прошел «стажировку» и стал лишь одним из двух свободных агентов в это межсезонье, которому удалось заключить контракт на пять лет. И единственным, кому удалось это сделать в 30 лет. Другим был защитник Карл Алзнер, который перебрался в бывшую команду Радулова — «Монреаль».

Возвращение Александра в НХЛ выдалось столь успешным, благодаря, в первую очередь, одной черте характера, которой он не изменяет и в «Далласе».

«Вкалывать каждый гребанный день, — говорит россиянин. — Это ключ к успеху. Как в спорте в частности, так и в жизни вообще. У тебя может выдаться неудачный день, но ты не имеешь права останавливаться».

Пока Радулов говорит эти слова, он не отрывает взгляда ото льда, где занимаются его партнеры.

«Хоккей — это моя жизнь, — продолжает форвард. — Когда ты становишься старше, то начинаешь осознавать, что не знаешь, когда и как все может закончиться. Так что ты хочешь использовать каждый день и наслаждаться тем, что являешься профессиональным игроком. В конце концов, однажды ты постареешь и тебе придется повесить коньки на гвоздь. И ты все этого лишишься. Это лишь подстегивает тебя работать усерднее и стремиться добиваться побед».

И пусть «Звезды» проиграли последние матчи, но они сделали это вопреки стараниям Радулова. Он выдал результативную серию в 13 очков за 9 матчей — самую продолжительную в нынешнем сезоне в НХЛ.

«Мы проиграли пару матчей подряд, — подчеркивает россиянин. — Так что моя результативность не имеет большого значения. Должна побеждать команда — это основная задача».

Результативная серия прервалась в следующем матче, в котором «Звезды» уступили «Тампе» (1:6), но Александр, возможно, дал старт новой, набрав два очка в победной встрече с «Эдмонтоном» (6:3). На данный момент Радулов сыграл не меньше 20 минут в 10 из первых 20 матчей сезона. В прошлом году нападающий преодолел эту знаковую цифру в составе «Монреаля» лишь в 39-м матчу.

Другими словами, он быстро завоевал доверие нового главного тренера — Кена Хичкока.

«Приятно, что тренер доверяет мне и часто использует меня, — признается Радулов. — Но ты должен оправдывать это доверие. Если тренер верит в тебя, то ты стараешься проявить себя как можно лучше, у тебя отличное настроение. И ты должен демонстрировать стабильный результат, а не выстреливать через раз. Забиваю или нет, я должен помогать команде, заряжать партнеров энергией и выигрывать борьбу на площадке.

Мне нравится работать с Хичем. Еще до того, как я оказался в команде, он звонил мне и говорил, что хочет видеть меня в составе. Меня так воспитали: когда люди честно говорят тебе все в лицо, то это значит, что они верят в тебя и хотят, чтобы ты добился успеха. И как я могу не отплатить им взаимностью?

Именно это лучше всего объясняет, как и почему Радулов оказался в «Далласе».

«Когда клубы получили возможность вести со мной официальные переговоры, то мне сразу же позвонили из “Далласа”, — вспоминает нападающий. — Был звонок от Хича. Также позвонили трое игроков: Спецца, Сегин и Бенн, — а затем и генеральный менеджер. Я увидел, что клуб действительно заинтересован во мне».

Сложилось впечатление, что «Звезды» отчаянно хотят заполучить форварда, тогда как «Монреаль» всячески затягивал переговоры.

Именно «Канадиенс» дали Радулову шанс восстановить свою репутацию и добиться уважения в НХЛ. И Александр говорит, что всегда будет признателен Марку Бержевену и Мишелю Террьену за эту возможность. Но, хотя нападающий пытался прийти к соглашению о возвращении в «Монреаль», казалось, там его не слышат.

«Прежде чем я получил предложение о 5-летнем контракте от “Далласа”, у меня не было на руках договора с “Монреалем”. Я ждал, ждал, ждал, — вспоминает форвард. — Мы с агентом общались с Марком, объяснили, что, если не получим 5-летний договор, то я выйду на рынок свободных агентов и уже тогда буду решать, что делать дальше. Бержевена это устроило».

«Старз» сделали свой шаг 1 июля, предложив россиянину те условия, о которых он мечтал, но нападающий все равно не стал сразу подписывать бумаги.

«Я прождал еще два-три дня, — продолжает нападающий. — Мы были постоянно на телефоне, и «Монреаль» все еще оставался приоритетом, потому что, честно говоря, я не хотел ничего менять. Меня все устраивало в команде, я завел много друзей, мне нравилось жить в Квебеке. Просто хотел получить более долгосрочный контракт. Возможно, я был готов согласиться на меньшие деньги, но хотел пятилетнее соглашение.

Мы сообщили «Монреалю», что у нас есть конкретное предложение. В конце концов, я устал ждать. И согласился на условия «Далласа». А часов через 12 моему агенту позвонили из «Монреаля»: «Мы готовы повторить предложение». Я общался с ними четыре дня. Откладывал решение, ждал… чего-то. Сам не знаю, чего. И теперь я уже дал слово «Далласу». Уже не мог взять его назад.

Если ты принял решение, то должен отвечать за него.

На ежегодном турнире по гольфу, который «Монреаль» организует в сентябре, генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что сделал такое же предложение Радулову еще прежде, чем у россиянина появился вариант с «Далласом». Здесь слово генменеджера против слова игрока.

Неважно, кто сейчас говорит правду, суть одна: деньги, которые Бержевен мог потратить на то, чтобы сохранить Радулова, остались так и не потрачены, а нападение «Монреаля», даже несмотря на появление Джонатана Друэна, мягко говоря, лучше не стало.

Тем временем, Радулов рвет и мечет в составе «Далласа», набрав 19 очков в 20 матчах.

«Теперь это моя команда, — подчеркивает россиянин. — И мне здесь все нравится. Думаю, у нас отличный состав. С хоккейной точки зрения здесь все несколько иначе. Монреаль просто сходит с ума по игре, что хорошо, мне такая атмосфера импонировала. Играть на домашней арене «Канадиенс» — это особенные ощущения. Такая поддержка фанатов заставляет тебя выкладываться на все 100 каждый вечер.

Не подумайте, что в Далласе у нас нет болельщиков — есть и просто отличные, — но они несколько отличаются. Думаю, мои слова подтвердит любой игрок, которому довелось выступать в Монреале. На меня та атмосфера не давила. Много людей… не то что боятся играть там, но не стремятся ехать туда. Слишком тяжело, слишком сильное давление. Меня же это не беспокоило.

Более того, Радулов так прижился в этой атмосфере, что не сразу смог подстроиться под новые реалии.

«Поначалу мне было трудновато, — признается он. — Даже во время тренировочного лагеря в Монреале на трибуны приходило множество болельщиков. Можно было видеть, как много игра значит для местных жителей. И поначалу мне этого немного не хватало. Здесь атмосфера как бы более спокойная. Но со временем ты привыкаешь. И я знаю, что у “Далласа” отличные фанаты. Может, их не так много, как у “Монреаля”, но мы чувствуем их поддержку. Так что грех жаловаться».

Одна из самых ярких побед «Монреаля» в прошлом сезоне пришлась на выезд в Нэшвилл. Тогда бывший защитник «Предаторз» Ши Уэбер и Радулов объединили свои усилия и помогли команде добиться знакового успеха.

На этой неделе Радулову вновь предстоит сыграть против своей бывшей команды. И можно биться об заклад, что он готов посыпать соль на раны фанатов «Канадиенс» и лишний раз напомнить менеджменту клуба о его непростительном просчете.

С другой стороны, в словах Радулова не чувствуется какой-то обиды или жажды реванша. И он совершенно не поддерживает теорию, которую выдвинул агент Дэн Мильштейн, который, правда, не представляет его интересы, в Твиттере. Якобы главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен предвзято относится к хоккеистам из России, соответственно, совершенно неудивительно, что за пару недель этим летом клуб расстался со всеми ведущими российскими игроками.

«У меня никогда не было с ним проблем, — настаивает Радулов. — После увольнения Террьена на пост главного тренера пришел Жюльен, и у нас всегда были нормальные отношения. Мне он нравился как тренер».

Было время, когда Радулов сам внес немалую лепту в укрепление отрицательных стереотипов об игроках из России. Но эти дни уже давно позади.

«Мне повезло, я знал много игроков, которые пересекались с ним за карьеру, так что заранее навел справки, — говорит генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл. — Мы получили достаточно информации. Я был уверен, что он впишется в команду, что он повзрослел и будет следить за собой как на ледовой площадке, так и за ее пределами. До меня дошло очень много положительных отзывов.

Великолепный игрок. Неутомимый, бомбардир… Отличное укрепление состава.

Однако российский фактор продолжает оставаться спорным моментом. В последнее время о нем вспомнили, когда хоккей пересекся с политикой. Новость о том, что Александр Овечкин и Евгений Малкин поддержали Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России, стала очень обсуждаемой.

Однако Радулов не намерен следовать их примеру и вступать в ряды Team Putin.

«Я люблю свою страну, уважаю своего президента, уважаю все, что он сделал для нашей страны, — подчеркивает он. — Похоже, ситуация сейчас намного лучше, чем было раньше. Мне нравится наш президент. Это я могу сказать точно. Но я не такая важная персона, чтобы вступать в чью-то команду или что-то подобное.