Нападающий «Каролины» Терявяйнен признан первой звездой недели в НХЛ

Источник: AP 2017

Терявяйнен в четырех матчах в составе «Харрикейнс» набрал 10 очков (5 голов и 5 результативных передач), оформив хет-трик в игре с «Далласом» 13 ноября (5:1).

Андерсен не пропустил ни одной шайбы в матчах с «Нью-Джерси» 16 ноября (победа «Мейпл Лифс» со счетом 1:0 в овертайме) и «Монреалем» 18 ноября (6:0), отразив 75 бросков в двух встречах.