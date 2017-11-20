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21:21 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Каролины» Терявяйнен признан первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен и форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон названы первой, второй и третьей звездами минувшей недели в регулярном чемпионате НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2017

Терявяйнен в четырех матчах в составе «Харрикейнс» набрал 10 очков (5 голов и 5 результативных передач), оформив хет-трик в игре с «Далласом» 13 ноября (5:1).

Андерсен не пропустил ни одной шайбы в матчах с «Нью-Джерси» 16 ноября (победа «Мейпл Лифс» со счетом 1:0 в овертайме) и «Монреалем» 18 ноября (6:0), отразив 75 бросков в двух встречах.

Маккиннон в трех матчах за «Эвеланш» записал себе в актив 7 баллов за результативность (2+5).

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