Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Нападающий «Каролины» Терявяйнен признан первой звездой недели в НХЛ
МОСКВА, 20 ноя —
МОСКВА, 20 ноя —
Терявяйнен в четырех матчах в составе «Харрикейнс» набрал 10 очков (5 голов и 5 результативных передач), оформив
Андерсен не пропустил ни одной шайбы в матчах с «Нью-Джерси» 16 ноября (победа «Мейпл Лифс» со счетом 1:0 в овертайме) и «Монреалем» 18 ноября (6:0), отразив 75 бросков в двух встречах.
Маккиннон в трех матчах за «Эвеланш» записал себе в актив 7 баллов за результативность (2+5).