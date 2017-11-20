«Чикаго» и «Бостон» впервые сыграют друг с другом в «Зимней классике"-2019 НХЛ

Источник: AP 2017

Зимняя классика — матч, традиционно проводимый под открытым небом. Встреча состоится 1 января 2019 года в городе Саут-Бенд (штат Индиана) на домашней арене спортивных команд Университета Нотр-Дама Notre Dame Stadium. На стадионе проводятся матчи по американскому футболу.

«Два клуба с богатейшей историей, «Чикаго» и «Бостон», впервые сыграют друг с другом на свежем воздухе в матче «Зимней классики"-2019, — сказал комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен. — Notre Dame Stadium вместимостью около 80 тысяч человек станет идеальным местом для проведения столь знаменательного мероприятия, а число зрителей будет рекордным для матчей обеих команд».

«Чикаго» примет участие в «Зимней классике» в четвертый раз, а «Бостон» — в третий.

НХЛ также назвала участников «Стадионной серии-2019». В традиционной серии матчей на открытом воздухе 23 февраля 2019 года сыграют «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Игры пройдут на стадионе команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз». «Флайерз» в четвертый раз проведут матч регулярного чемпионата на свежем воздухе, «Пингвинз» — в пятый.