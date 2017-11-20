«Питтсбург» и «Филадельфия» сыграют в матче «Стадионной серии» НХЛ в 2019 году

Встреча пройдет 23 февраля на стадионе команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз» вместимостью 69176 зрителей. «Филадельфия» и «Питтсбург», базирующиеся в штате Пенсильвания, второй раз примут участие в «Стадионной серии». 18 февраля на стадионе «Хайнц- филд» в Питтсбурге хозяева победили «Филадельфию» со счетом 4:2, на матче присутствовало 72 тысячи зрителей.

«Стадионная серия» — серия матчей на открытом воздухе между командами НХЛ, она проводится с 2014 года. Помимо «Питтсбурга» и «Филадельфии», в ней принимали участие «Лос- Анджелес», «Анахайм», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго», «Сан-Хосе», «Миннесота», «Детройт» и «Колорадо». В 2018 году в рамках «Стадионной серии» встретятся «Вашингтон» и «Торонто».