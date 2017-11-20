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08:41 (мск), источник: ТАСС

Гол Якупова помог «Колорадо» победить «Детройт» в матче НХЛ

ТАСС, 20 ноября. «Колорадо» победил «Детройт» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий «Колорадо» Наиль Якупов забросил пятую шайбу в сезоне.

Источник: AP 2017

В составе победителей отличились Эрик Джонсон (20-я минута), Якупов (54), Карл Сёдерберг (60) и Натан Маккинон (63). За хозяев шайбы забросили Джастин Абделкейдер (15), Андреас Атанасиу (40) и Никлас Кронвалль (52). Якупов набрал восьмое очко в текущем сезоне (5 шайб + 3 передачи). Голкипер «Колорадо» Семен Варламов остался в запасе.

«Колорадо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 21 очко после 19 игр. «Детройт» идет седьмым на Востоке, набрав 23 очка в 21 встрече.

В другом матче дня «Каролина» на своей площадке победила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2.

Детройт Ред Уингз 3:4 ОТ
(1:1, 1:0, 1:2)
Колорадо Эвеланш
20.11.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Джаред Беднар
Вратари
Джимми Ховард Джонатан Бернье 58:14 (Дж. Бернье 59:14)
1-й период
14:01 Джастин Абделькадер (Д. Ларкин, К. Улле)
15:21 Дэнни Декейсер
Эрик Джонсон (Д. Тонинато, Т. Бэрри) 19:44
2-й период
27:22 Энтони Манта
28:35 Франс Нильсен
31:46 Майк Грин
Микко Рантанен 34:03
39:03 Андреас Атанасиу (Т. Татар)
Микко Рантанен 39:37
3-й период
42:43 Густав Нюквист
Микко Рантанен 49:18
51:07 Никлас Крунвалль (Г. Нюквист, Х. Зеттерберг)
53:31 Джонатан Эрикссон
Наиль Якупов (К. Уилсон, Э. Джонсон) 53:45
Карл Седерберг (Н. Маккиннон, Т. Бэрри) 59:14
Овертайм
Натан Маккиннон (Г. Ландескуг) 62:55
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Э. Джонсон (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
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