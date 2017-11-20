Гол Якупова помог «Колорадо» победить «Детройт» в матче НХЛ

В составе победителей отличились Эрик Джонсон (20-я минута), Якупов (54), Карл Сёдерберг (60) и Натан Маккинон (63). За хозяев шайбы забросили Джастин Абделкейдер (15), Андреас Атанасиу (40) и Никлас Кронвалль (52). Якупов набрал восьмое очко в текущем сезоне (5 шайб + 3 передачи). Голкипер «Колорадо» Семен Варламов остался в запасе.
«Колорадо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 21 очко после 19 игр. «Детройт» идет седьмым на Востоке, набрав 23 очка в 21 встрече.
В другом матче дня «Каролина» на своей площадке победила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2.