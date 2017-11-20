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08:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» уверенно победили «Оттаву», Лундквист оформил «сухарь»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы на свой счёт записали Кевин Хейз (25-я минута), Михаэль Грабнер (45) и Мика Зибанеджад (58). Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил все 20 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий Павел Бучневич провёл на льду 12 минут 58 секунд.

Это поражение стало для «Оттавы» третьим подряд. «Рейнджерс» одержали седьмую победу в последних девяти встречах.

Нью-Йорк Рейнджерс 3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
Оттава Сенаторз
20.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Ги Буше
Вратари
Хенрик Лундквист Крэйг Андерсон 57:12 (К. Андерсон 57:31)
1-й период
04:26 Брендан Смит
07:17 Кевин Шаттенкирк
Джонни Одуйя 14:24
2-й период
Бобби Райан 20:58
24:46 Кевин Хэйс (Й. Фаст, Дж. Веси)
Дерик Брассар 27:15
3-й период
44:52 Михаэль Грабнер (М. Стаал, М. Цуккарелло-Осен)
47:32 Брендан Смит
47:32 Брендан Смит
57:31 п.в. Мика Зибанежад (М. Цуккарелло-Осен, К. Крайдер)
Статистика
19 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), К. Хэйс (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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