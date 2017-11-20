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«Рейнджерс» уверенно победили «Оттаву», Лундквист оформил «сухарь»
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в
Голы на свой счёт записали Кевин Хейз (25-я минута), Михаэль Грабнер (45) и Мика Зибанеджад (58). Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил все 20 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий Павел Бучневич провёл на льду 12 минут 58 секунд.
Это поражение стало для «Оттавы» третьим подряд. «Рейнджерс» одержали седьмую победу в последних девяти встречах.
|Нью-Йорк Рейнджерс
|
3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
|Оттава Сенаторз
|Ален Виньо
|Ги Буше
|Хенрик Лундквист
|Крэйг Андерсон 57:12 (К. Андерсон 57:31)
|1-й период
|04:26
|Брендан Смит
|07:17
|Кевин Шаттенкирк
|Джонни Одуйя
|14:24
|2-й период
|Бобби Райан
|20:58
|24:46
|Кевин Хэйс (Й. Фаст, Дж. Веси)
|Дерик Брассар
|27:15
|3-й период
|44:52
|Михаэль Грабнер (М. Стаал, М. Цуккарелло-Осен)
|47:32
|Брендан Смит
|47:32
|Брендан Смит
|57:31
|п.в.
|Мика Зибанежад (М. Цуккарелло-Осен, К. Крайдер)
|19
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), К. Хэйс (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс)