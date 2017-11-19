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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Орлова и Бучневича попали в топ-10 по итогам недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.

10. Макс Пачьоретти («Монреаль Канадиенс»)
9. Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»)
8. Джонни Годро («Калгари Флэймз»)
7. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»)
6. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»)
5. Алекс Дебринкэт («Чикаго Блэкхоукс»)
4. Брайан Литтл («Виннипег Джетс»)
3. Джастин Абделькейдер («Детройт Ред Уингз»)
2. Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»)
1. Фил Кессел («Питтсбург Пингвинз») с передачи Евгения Малкина.

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