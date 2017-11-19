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11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ обнародовала топ-10 сейвов недели, Бобровский — на 1-м и 2-м местах

Национальная хоккейная лига обнародовала рейтинг сейвов прошедшей недели.

Топ-10 возглавил вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Причём его сейвы на первом и втором местах.

10. Роберто Луонго («Флорида Пантерз»)
9. Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс»)
8. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»)
7. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»)
6. Антти Раанта («Аризона Койотс»)
5. Робин Ленер («Баффало Сэйбрз»)
4. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»)
3. Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»)
2. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»)
1. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»).

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