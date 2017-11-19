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36 сейвов Худобина помогли «Бостону» победить «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе Шаркс» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сан-Хосе Шаркс» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это второе поражение подряд и восьмое в 18 матчах сезона. «Бостон» выиграл второй матч кряду и восьмой из 19 в нынешнем сезоне. Матч завершился со счётом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Петер Цегларик, Джейк Дебраск и Дэнтон Хайнен. В составе проигравших отличился Тимо Майер.
Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин выиграл свой второй матч подряд. Россиянин отразил 36 бросков из 37. Процент отражённых бросков составил 97,3.
|Сан-Хосе Шаркс
|
1:3
(1:2, 0:0, 0:1)
|Бостон Брюинз
|Питер Дебур
|Брюс Кэссиди
|Аарон Делл 57:31
|Антон Худобин
|1-й период
|04:50
|Тимо Майер (Д. О`Реган, Дж. Уорд)
|Петер Цегларик (Д. Дебраск)
|06:17
|Райли Нэш
|08:43
|Джейк Дебраск (Ч. Макэвой, Ш. Керали)
|10:46
|2-й период
|27:20
|Джо Торнтон
|30:46
|Янник Хансен
|Здено Хара
|30:46
|3-й период
|48:20
|Джо Торнтон
|Шон Керали
|48:20
|Кеван Миллер
|49:48
|Дэнтон Хейнен (Кев. Миллер)
|54:09
|58:46
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Худобин (Бостон Брюинз), Д. Дебраск (Бостон Брюинз), Кев. Миллер (Бостон Брюинз)