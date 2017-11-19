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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

36 сейвов Худобина помогли «Бостону» победить «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Это второе поражение подряд и восьмое в 18 матчах сезона. «Бостон» выиграл второй матч кряду и восьмой из 19 в нынешнем сезоне. Матч завершился со счётом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Петер Цегларик, Джейк Дебраск и Дэнтон Хайнен. В составе проигравших отличился Тимо Майер.

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин выиграл свой второй матч подряд. Россиянин отразил 36 бросков из 37. Процент отражённых бросков составил 97,3.

Сан-Хосе Шаркс 1:3
(1:2, 0:0, 0:1)
Бостон Брюинз
19.11.2017, 06:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Главные тренеры
Питер Дебур Брюс Кэссиди
Вратари
Аарон Делл 57:31 Антон Худобин
1-й период
04:50 Тимо Майер (Д. О`Реган, Дж. Уорд)
Петер Цегларик (Д. Дебраск) 06:17
Райли Нэш 08:43
Джейк Дебраск (Ч. Макэвой, Ш. Керали) 10:46
2-й период
27:20 Джо Торнтон
30:46 Янник Хансен
Здено Хара 30:46
3-й период
48:20 Джо Торнтон
Шон Керали 48:20
Кеван Миллер 49:48
Дэнтон Хейнен (Кев. Миллер) 54:09
58:46
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Худобин (Бостон Брюинз), Д. Дебраск (Бостон Брюинз), Кев. Миллер (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
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