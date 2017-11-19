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События дня НХЛ. «У него ещё есть зубы?». Овечкину шайба прилетела в лицо

Разбитое лицо, кровь на льду, победа в кармане и едкие шутки одноклубников — таким был день у Александра Овечкина.

Источник: Reuters

«Поменял масло. Русская машина не ломается»

«Вашингтон» дома встречался с «Миннесотой» после двух обиднейших поражений от «Нэшвилла» и «Колорадо», после которых главный тренер «столичных» Барри Тротц устроил своим подопечным разнос. В ход вновь пошли перестановки в составе: посаженный в запас из-за дисциплинарных причин нападающий Якуб Врана появился в составе, первую тройку нападения составили Стивенсон, Бекстрём и Оши, а российские герои Овечкин и Кузнецов были отправлены в сочетание с Деванте Смит-Пелли.

С «дикарями» «Вашингтону» тоже пришлось очень непросто — команда прежнего наставника «Кэпиталз» Брюса Будро была на неплохом ходу (4 победы подряд), и в первой половине встречи ни в чём не уступала хозяевам. «Столичные» усилиями Оши реализовали удаление защитники Куинси, но уже через пару минут пропустили в аналогичной ситуации сами.

Выручил «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, который уже не в первый раз продемонстрировал болельщикам мощь своего щелчка. В середине второго периода новокузнечанин мощно выстрелил в касание в стиле Овечкина — этот гол оказался для «Вашингтона» важнейшим, тем более, что с самим Овечкиным приключилась неприятность.

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Тот же второй период капитан «столичных» доиграть не смог — пришлось покинуть площадку из-за разбитого лица. Шайба после броска нападающего «Уайлд» Криса Стюарта причудливо срикошетила от клюшки Александра и отлетела прямо в лицо россиянину. Овечкин тут же рухнул на лёд, а когда поднялся, все увидели приличное количество вытекшей крови. При помощи тренера он ушёл в раздевалку, и болельщики «Вашингтона» были вправе ожидать худшего.

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Однако ничего страшного, как выяснилось, не произошло. Овечкину всего лишь рассекло губу, которую оперативно зашили, и капитан «столичных» вышел на третий период, в котором отыграл более 8 минут, что свидетельствует о хорошем самочувствии. «У него видны несколько швов на верхней губе. Потерял ли он зубы в этом эпизоде, я не знаю. Разве они у него есть?», — с улыбкой оценил момент центрфорвард «Кэпиталз» Никлас Бекстрём.

«Я в порядке. Могло быть намного хуже, но обошлось, все зубы на месте. Что я делал в раздевалке? Ну как же, менял масло», — шутливо поддакнул сам Овечкин, напомним всем свою знаменитую фразу — «Русская машина не ломается».

Радулов наказал Макдэвида

«Даллас» смог прервать серию из трёх поражений, удачно сыграв дома против нестабильного «Эдмонтона». Техасцы удачно провели первый период, к середине которого вели с перевесом в две шайбы, автором одной из которых стал российский форвард Александр Радулов. Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид потерял шайбу, входя в чужую зону, и обокравший его Антуан Руссель при поддержке Радулова тут же умчались в быструю контратаку. Француз благоразумно не стал бросать по воротам сам, а отдал шайбу россиянину, который великолепным выстрелом переиграл Кэма Тальбо.

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Впрочем, поволноваться «зелёным» всё-таки пришлось. Наставник «Далласа» Кен Хичкок не мог простить своим подопечным тот факт, что преимущество в два гола они не просто упустили, а ещё и дали «Ойлерз» возможность выйти вперёд, и всё это менее, чем за четыре минуты. После третьего гола «Эдмонтона» Хичкок решился на замену вратаря, которая подействовала ободряюще: после выхода на площадку Бена Бишопа «Даллас» забил четыре гола подряд, смог добиться победы, а сам вратарь отметился результативной передачей.

Зайцев подрался, «Торонто» разгромил «Монреаль»

Вторая в сезоне встреча злейших канадских врагов вновь завершилась в пользу «кленовых листьев», но если в середине октября для выявления победителя потребовался овертайм, то нынче всё было ясно задолго до финальной сирены. Выздоровевший Остон Мэттьюс вытеснил из состава Никиту Сошникова, который отправился в запас, и именно канадский вундеркинд наряду с голкипером Фредериком Андерсеном стал главным героем встречи. Мэттьюс отметился голевым дублем, забив голы в третьем периоде, а датский вратарь отразил все 33 броска «Канадиенс» и оформил третий в сезоне «сухарь».

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В середине третьего периода защитник «Торонто» Никита Зайцев подрался с нападающим «Монреаля» Полом Байроном после того, как тот провёл на нём силовой приём, а россиянин ударил его клюшкой. Оба игрока были удалены на пять минут за драку, которая стала второй в его заокеанской карьере. Портал Drop Your Gloves присудил Никите в этом бою поражение, отдав Байрону победу нокаутом.

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Малкин бил вратаря, Анисимов бил в ворота

«Питтсбург» не смог продлить победную серию до трёх матчей, дома уступив «Чикаго», а главными поставщиками новостей в этой встрече стали российские хоккеисты. Первым из них на авансцену ступил Евгений Малкин, отличившийся в необычном амплуа. В середине второго периода при счёте 1:0 в пользу «Чикаго» Евгений пытался догнать шайбу в чужой зоне, но первым на ней оказался вратарь «Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, с которым у Малкина произошло столкновение. Форвард задел ногой голову голкипера, который вышел из вратарской площади, чтобы накрыть шайбу, и этот эпизод вызвал живые споры болельщиков.

Контакт произошёл, когда Малкин двигался на высокой скорости, но многие заподозрили Кроуфорда в сознательном приукрашивании повреждения. Арбитры выписали Евгению малый штраф за атаку на вратаря, а сам Кори даже на пару минут уступил место в воротах сменщику Форсбергу, но затем, как ни в чём не бывало, вернулся на лёд. «Малкин боролся за шайбу, а Кроуфорд вышел из вратарской зоны. Это какая-то шутка, удаления там и близко не было», — возмутился в своём твиттере редактор блога Pensburgh Майк Дарне. Поклонники «Чикаго» ответили ему тем фактом, что Малкин даже не попытался затормозить или отрулить от голкипера.

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Так или иначе, но Малкин в пятом матче кряду не смог забросить шайбу, «Чикаго» выиграл у «пингвинов» восьмой матч подряд, а одним из творцов победы стал Артём Анисимов, забивший красивый гол после обводки.

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«Тампа»: первое поражение в шести матчах

«В первых восьми или девяти матчах нас тащил Василевский, он был причиной того, что мы выигрываем. А теперь мы побеждаем, как команда», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер. Увы, в домашней встрече с «Айлендерс» эта истина не сработала: «молнии» слишком поздно нажали на педаль газа, когда соперник уже был далеко впереди. Попытки догнать «островитян» в третьем периоде могли бы завершиться удачно («Тампа» забила два гола с интервалом в 13 секунд), но голкипер гостей Томас Грайсс выиграл дуэль у Андрея Василевского (36 сейвов из 39 бросков) и принёс «Айлендерс» победу. Ни один из российских хоккеистов «Лайтнинг» не отметился результативными баллами.

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