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«Сент-Луис» одолел «Ванкувер», на счету Тарасенко 5 бросков и «-1»
«Ванкувер Кэнакс» на своём льду уступил «Сент-Луис Блюз» и проиграл второй матч подряд.
«Ванкувер Кэнакс» на своём льду уступил «Сент-Луис Блюз» и проиграл второй матч подряд.
В 20 матчах сезона на счету команды 9 побед. «Сент-Луис» одержал вторую победу подряд и 15-ю в 21 матче сезона. «Блюзмены» вырвали победу в овертайме со счётом 4:3. В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Владимир Соботка, Джоэль Эдмундсон и Брэйден Шенн. В составе проигравших шайбы забросили Брок Бисер, Марус Гранлунд и Свен Берчи.
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 20 минут и 30 секунд. Россиянин не набрал очков, нанёс в створ ворот 5 бросков. Показатель полезности составил «-1».
|Ванкувер Кэнакс
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3:4 ОТ
(1:1, 2:1, 0:1)
|Сент-Луис Блюз
|Трэвис Грин
|Майк Йео
|Андерс Нильссон
|Джейк Аллен
|1-й период
|11:44
|Брок Бозер (С. Берчи, Бо Хорват)
|Владимир Соботка
|12:33
|Колтон Парэйко (С. Апшолл, П. Штястны)
|18:34
|2-й период
|24:17
|Бен Хаттон
|25:23
|Маркус Гранлунд (Л. Эрикссон, А. Бига)
|26:34
|Дерек Дорсетт
|Алекс Пьетранджело
|27:24
|Алекс Пьетранджело
|27:24
|30:58
|Свен Берчи (Л. Эрикссон, Т. Ванек)
|Владимир Соботка (П. Штястны, В. Данн)
|33:10
|34:55
|Бен Хаттон
|Джоэль Эдмундсон
|39:09
|39:19
|Александр Эдлер
|3-й период
|Джоэль Эдмундсон (П. Штястны, А. Пьетранджело)
|44:46
|Овертайм
|Брэйден Шенн (Дж. Шворц, В. Данн)
|62:41
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|П. Штястны (Сент-Луис Блюз), С. Берчи (Ванкувер Кэнакс), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз)