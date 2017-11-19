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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» одолел «Ванкувер», на счету Тарасенко 5 бросков и «-1»

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду уступил «Сент-Луис Блюз» и проиграл второй матч подряд.

Источник: AP 2017

В 20 матчах сезона на счету команды 9 побед. «Сент-Луис» одержал вторую победу подряд и 15-ю в 21 матче сезона. «Блюзмены» вырвали победу в овертайме со счётом 4:3. В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Владимир Соботка, Джоэль Эдмундсон и Брэйден Шенн. В составе проигравших шайбы забросили Брок Бисер, Марус Гранлунд и Свен Берчи.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 20 минут и 30 секунд. Россиянин не набрал очков, нанёс в створ ворот 5 бросков. Показатель полезности составил «-1».

Ванкувер Кэнакс 3:4 ОТ
(1:1, 2:1, 0:1)
Сент-Луис Блюз
19.11.2017, 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Майк Йео
Вратари
Андерс Нильссон Джейк Аллен
1-й период
11:44 Брок Бозер (С. Берчи, Бо Хорват)
Владимир Соботка 12:33
Колтон Парэйко (С. Апшолл, П. Штястны) 18:34
2-й период
24:17 Бен Хаттон
25:23 Маркус Гранлунд (Л. Эрикссон, А. Бига)
26:34 Дерек Дорсетт
Алекс Пьетранджело 27:24
Алекс Пьетранджело 27:24
30:58 Свен Берчи (Л. Эрикссон, Т. Ванек)
Владимир Соботка (П. Штястны, В. Данн) 33:10
34:55 Бен Хаттон
Джоэль Эдмундсон 39:09
39:19 Александр Эдлер
3-й период
Джоэль Эдмундсон (П. Штястны, А. Пьетранджело) 44:46
Овертайм
Брэйден Шенн (Дж. Шворц, В. Данн) 62:41
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Штястны (Сент-Луис Блюз), С. Берчи (Ванкувер Кэнакс), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
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Сент-Луис Блюз
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