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10:39 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ, Орлов и Кузнецов забросили по шайбе

ТАСС, 19 ноября. «Вашингтон» победил «Миннесоту» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

Российские игроки столичного клуба набрали четыре очка. Евгений Кузнецов забросил шайбу и отдал голевую передачу. Дмитрий Орлов отметился победным голом, а Александр Овечкин записал на свой счет результативный пас. Во втором периоде Овечкин получил рассечение щеки и губы после попадания шайбы в лицо, россиянин покинул лед, не доиграв вторую 20-минутку, но вернулся на лед в третьем отрезке матча.

В составе хозяев также шайбу забросил Ти Джей Оши. За гостей отличился Нино Нидеррайтер (13). Орлов набрал четвертое очко в сезоне (2 гола + 2 передачи), Кузнецов забросил пятую шайбу, всего на его счету 23 очка (5+18). В активе Овечкина теперь 20 очков (13+7).

«Вашингтон» поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка после 21 матча. «Миннесота» идет 11-й на Западе (20 очков после 19 игр).

Вашингтон Кэпиталз 3:1
(2:1, 0:0, 1:0)
Миннесота Уайлд
19.11.2017, 03:30 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Брюс Будро
Вратари
Брэден Холтби Алекс Стэлок 58:36
1-й период
Кайл Куинси 08:40
09:42 Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
10:30 Джей Бигл
Нино Нидеррайтер (Мик. Гранлунд, М. Койву) 12:02
12:46 Дмитрий I Орлов (М. Нисканен, Ти.Дж. Оши)
18:26 Ларс Эллер
2-й период
Джейсон Зукер 23:14
30:05 Ти. Джей. Оши
34:32 Мэдисон Боуи
Крис Стюарт 39:59
3-й период
55:11 Чендлер Стивенсон
Райан Сутер 56:47
Райан Сутер 56:47
57:23 Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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