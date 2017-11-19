«Вашингтон» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ, Орлов и Кузнецов забросили по шайбе
ТАСС, 19 ноября. «Вашингтон» победил «Миннесоту» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 ноября. «Вашингтон» победил «Миннесоту» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российские игроки столичного клуба набрали четыре очка. Евгений Кузнецов забросил шайбу и отдал голевую передачу. Дмитрий Орлов отметился победным голом, а Александр Овечкин записал на свой счет результативный пас. Во втором периоде Овечкин получил рассечение щеки и губы после попадания шайбы в лицо, россиянин покинул лед, не доиграв вторую 20-минутку, но вернулся на лед в третьем отрезке матча.
В составе хозяев также шайбу забросил Ти Джей Оши. За гостей отличился Нино Нидеррайтер (13). Орлов набрал четвертое очко в сезоне (2 гола + 2 передачи), Кузнецов забросил пятую шайбу, всего на его счету 23 очка (5+18). В активе Овечкина теперь 20 очков (13+7).
«Вашингтон» поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 23 очка после 21 матча. «Миннесота» идет 11-й на Западе (20 очков после 19 игр).
|Вашингтон Кэпиталз
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3:1
(2:1, 0:0, 1:0)
|Миннесота Уайлд
|Барри Тротц
|Брюс Будро
|Брэден Холтби
|Алекс Стэлок 58:36
|1-й период
|Кайл Куинси
|08:40
|09:42
|Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
|10:30
|Джей Бигл
|Нино Нидеррайтер (Мик. Гранлунд, М. Койву)
|12:02
|12:46
|Дмитрий I Орлов (М. Нисканен, Ти.Дж. Оши)
|18:26
|Ларс Эллер
|2-й период
|Джейсон Зукер
|23:14
|30:05
|Ти. Джей. Оши
|34:32
|Мэдисон Боуи
|Крис Стюарт
|39:59
|3-й период
|55:11
|Чендлер Стивенсон
|Райан Сутер
|56:47
|Райан Сутер
|56:47
|57:23
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)