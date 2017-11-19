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10:31 (мск), источник: ТАСС

Шайба Анисимова принесла «Чикаго» победу в матче НХЛ с «Питтсбургом»

ТАСС, 19 ноября. «Чикаго» обыграл «Питтсбург» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов забросил победную шайбу.

Источник: AP 2017

Также в составе победителей отличился Густав Форслинг на 13-й минуте, россиянин забросил шайбу на 49-й минуте. За хозяев гол забил Мэтт Ханвик (48). Всего на счету 29-летнего Анисимова, который забивает в третьем матче подряд, 12 очков (10 шайб + 2 передачи) в 20 играх сезона.

Благодаря победе «Чикаго» поднялся на седьмое место в Западной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах. «Питтсбург» идет на 5-й строчке в турнирной таблице Востока, имея в активе 25 очков после 22 игр.

В другом матче дня «Торонто» разгромил на выезде «Монреаль» — 6:0. В составе победителей защитник Никита Зайцев отдал результативную передачу.

Питтсбург Пингвинз 1:2
(0:1, 0:0, 1:1)
Чикаго Блэкхокс
19.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Джоэль Кенневилль
Вратари
Мэттью Мюррей 58:27 Кори Кроуфорд 28:43 (А. Форсберг 28:43-31:35, К. Кроуфорд 31:35)
1-й период
06:16 Крис Летанг
Рихард Паник 06:16
09:08 Крис Летанг
11:52 Мэттью Мюррей
Густав Форслинг (А. Дебринкэт, Дж. Тэйвз) 12:32
Ян Рутта 18:17
2-й период
28:43 Евгений Малкин
Джон Хейден 37:56
3-й период
42:44 Брайан Раст
Патрик Шарп 45:04
46:43 Крис Летанг
48:00 Мэтт Ханвик (Р. Шихан, К. Хагелин)
Артем Анисимов (Н. Шмолц, П. Кейн) 48:21
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Анисимов (Чикаго Блэкхокс), Н. Шмолц (Чикаго Блэкхокс), М. Ханвик (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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