Шайба Анисимова принесла «Чикаго» победу в матче НХЛ с «Питтсбургом»

Также в составе победителей отличился Густав Форслинг на 13-й минуте, россиянин забросил шайбу на 49-й минуте. За хозяев гол забил Мэтт Ханвик (48). Всего на счету 29-летнего Анисимова, который забивает в третьем матче подряд, 12 очков (10 шайб + 2 передачи) в 20 играх сезона.
Благодаря победе «Чикаго» поднялся на седьмое место в Западной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах. «Питтсбург» идет на 5-й строчке в турнирной таблице Востока, имея в активе 25 очков после 22 игр.
В другом матче дня «Торонто» разгромил на выезде «Монреаль» — 6:0. В составе победителей защитник Никита Зайцев отдал результативную передачу.