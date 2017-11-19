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10:28 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Тампы» Василевский отдал голевую передачу в проигранном матче НХЛ с «Айлендерс»

ТАСС, 19 ноября. «Тампа» уступила со счетом 3:5 «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе хозяев результативную передачу отдал голкипер Андрей Василевский. Шайбы за «Тампу» забросили Янни Гурд (44-я и 57-я минуты) и Ондржей Палат (44). За гостей отличились Эндрю Лэдд (1), Андерс Ли (11, 42), Брок Нельсон (28) и Джон Таварес (60). Василевский отразил 27 бросков из 31.

«Тампа» занимает первое место в таблице Восточной конференции (32 очка после 20 игр), «Нью-Йорк Айлендерс» расположился на шестой позиции (24 очка после 19 встреч).

В других матчах дня «Виннипег» дома был сильнее «Нью- Джерси» — 5:2, «Лос-Анджелес» на своем льду победил «Флориду» — 4:0, а «Баффало» в родных стенах уступил «Каролине» — 1:3.

Тампа-Бэй Лайтнинг 3:5
(0:2, 0:1, 3:2)
Нью-Йорк Айлендерс
19.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Дуг Уэйт
Вратари
Андрей Василевский 58:40 (Анд. Василевский 59:38) Томас Грайсс
1-й период
Эндрю Лэдд (Дж. Таварес, Дж. Хо-Сэнг) 00:51
Андерс Ли (Дж. Бэйли, Дж. Таварес) 10:25
Джейсон Чимера 13:59
2-й период
Брок Нельсон (Дж. Чимера, А. Пелеч) 27:09
29:45 Виктор Хедман
39:19 Владислав Наместников
3-й период
Андерс Ли (Дж. Бэйли, М. Барзал) 41:05
43:13 Янни Гурд (Б. Пойнт, С. Куккук)
43:26 Ондржей Палат (Б. Пойнт, Анд. Василевский)
56:24 Янни Гурд (О. Палат, Д. Джирарди)
Джон Таварес (К. Сизикас, Дж. Бэйли) п.в. 59:38
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Я. Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Таварес (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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