Вратарь «Тампы» Василевский отдал голевую передачу в проигранном матче НХЛ с «Айлендерс»
ТАСС, 19 ноября. «Тампа» уступила со счетом 3:5 «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 ноября. «Тампа» уступила со счетом 3:5 «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев результативную передачу отдал голкипер Андрей Василевский. Шайбы за «Тампу» забросили Янни Гурд (44-я и 57-я минуты) и Ондржей Палат (44). За гостей отличились Эндрю Лэдд (1), Андерс Ли (11, 42), Брок Нельсон (28) и Джон Таварес (60). Василевский отразил 27 бросков из 31.
«Тампа» занимает первое место в таблице Восточной конференции (32 очка после 20 игр), «Нью-Йорк Айлендерс» расположился на шестой позиции (24 очка после 19 встреч).
В других матчах дня «Виннипег» дома был сильнее «Нью- Джерси» — 5:2, «Лос-Анджелес» на своем льду победил «Флориду» — 4:0, а «Баффало» в родных стенах уступил «Каролине» — 1:3.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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3:5
(0:2, 0:1, 3:2)
|Нью-Йорк Айлендерс
|Джон Купер
|Дуг Уэйт
|Андрей Василевский 58:40 (Анд. Василевский 59:38)
|Томас Грайсс
|1-й период
|Эндрю Лэдд (Дж. Таварес, Дж. Хо-Сэнг)
|00:51
|Андерс Ли (Дж. Бэйли, Дж. Таварес)
|10:25
|Джейсон Чимера
|13:59
|2-й период
|Брок Нельсон (Дж. Чимера, А. Пелеч)
|27:09
|29:45
|Виктор Хедман
|39:19
|Владислав Наместников
|3-й период
|Андерс Ли (Дж. Бэйли, М. Барзал)
|41:05
|43:13
|Янни Гурд (Б. Пойнт, С. Куккук)
|43:26
|Ондржей Палат (Б. Пойнт, Анд. Василевский)
|56:24
|Янни Гурд (О. Палат, Д. Джирарди)
|Джон Таварес (К. Сизикас, Дж. Бэйли)
|п.в.
|59:38
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|А. Ли (Нью-Йорк Айлендерс), Я. Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Таварес (Нью-Йорк Айлендерс)