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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкину разбили лицо шайбой. Видео

«Вашингтон» на своем льду принимал «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу встречи травму получил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. После броска Криса Стюарта, шайба попала россиянину в лицо.

Отмечается, что он получил рассечение щеки и губы. Овечкин покинул лед и на время отправился в раздевалку.

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Вашингтон Кэпиталз 3:1
(2:1, 0:0, 1:0)
Миннесота Уайлд
19.11.2017, 03:30 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Брюс Будро
Вратари
Брэден Холтби Алекс Стэлок 58:36
1-й период
Кайл Куинси 08:40
09:42 Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
10:30 Джей Бигл
Нино Нидеррайтер (Мик. Гранлунд, М. Койву) 12:02
12:46 Дмитрий I Орлов (М. Нисканен, Ти.Дж. Оши)
18:26 Ларс Эллер
2-й период
Джейсон Зукер 23:14
30:05 Ти. Джей. Оши
34:32 Мэдисон Боуи
Крис Стюарт 39:59
3-й период
55:11 Чендлер Стивенсон
Райан Сутер 56:47
Райан Сутер 56:47
57:23 Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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