Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Овечкину разбили лицо шайбой. Видео
«Вашингтон» на своем льду принимал «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» на своем льду принимал «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
По ходу встречи травму получил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. После броска Криса Стюарта, шайба попала россиянину в лицо.
Отмечается, что он получил рассечение щеки и губы. Овечкин покинул лед и на время отправился в раздевалку.
|Вашингтон Кэпиталз
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3:1
(2:1, 0:0, 1:0)
|Миннесота Уайлд
|Барри Тротц
|Брюс Будро
|Брэден Холтби
|Алекс Стэлок 58:36
|1-й период
|Кайл Куинси
|08:40
|09:42
|Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем)
|10:30
|Джей Бигл
|Нино Нидеррайтер (Мик. Гранлунд, М. Койву)
|12:02
|12:46
|Дмитрий I Орлов (М. Нисканен, Ти.Дж. Оши)
|18:26
|Ларс Эллер
|2-й период
|Джейсон Зукер
|23:14
|30:05
|Ти. Джей. Оши
|34:32
|Мэдисон Боуи
|Крис Стюарт
|39:59
|3-й период
|55:11
|Чендлер Стивенсон
|Райан Сутер
|56:47
|Райан Сутер
|56:47
|57:23
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)