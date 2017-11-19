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10:16 (мск), источник: ТАСС

«Чикаго» сыграет с «Бостоном» в матче «Зимней классики» НХЛ 2019 года

ТАСС, 19 ноября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала команды, которые откроют 2019 год традиционным матчем под открытым небом, 1 января в рамках 11-й «Зимней классики» сыграют «Чикаго» и «Бостон». Об этом сообщает официальный сай НХЛ.

Встреча пройдет на Notre Dame Stadium в городе Саут-Бенд (штат Индиана). Арена, на которой проводятся матчи по американскому футболу, вмещает более 80 тысяч зрителей. Соперники впервые сыграют между собой на открытом воздухе. Ранее в «Зимней классике» «Чикаго» участвовал четырежды, «Бостон» — трижды.

Впервые «Зимняя классика» прошла 1 января 2008 года в пригороде Баффало — городе Орчард Парк. Тогда «Баффало» в серии буллитов уступил «Питтсбургу» на стадионе Ральфа Уилсона. За тем матчем на стадионе наблюдали 71217 человек.

В 2018 году «Зимняя классика» пройдет в юбилейный, 10-й раз. На стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей, 1 января сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало».

Рекордной по количеству зрителей на стадионе стала шестая встреча «Зимней классики» в 2014 году, в которой «Торонто» победил в серии буллитов «Детройт» (2:1). Во время матча на арене «Мичиган Стэдиум» в городе Анн-Арбор (штат Мичиган) присутствовали 105491 человек.

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