«Чикаго» сыграет с «Бостоном» в матче «Зимней классики» НХЛ 2019 года

Встреча пройдет на Notre Dame Stadium в городе Саут-Бенд (штат Индиана). Арена, на которой проводятся матчи по американскому футболу, вмещает более 80 тысяч зрителей. Соперники впервые сыграют между собой на открытом воздухе. Ранее в «Зимней классике» «Чикаго» участвовал четырежды, «Бостон» — трижды.

Впервые «Зимняя классика» прошла 1 января 2008 года в пригороде Баффало — городе Орчард Парк. Тогда «Баффало» в серии буллитов уступил «Питтсбургу» на стадионе Ральфа Уилсона. За тем матчем на стадионе наблюдали 71217 человек.

В 2018 году «Зимняя классика» пройдет в юбилейный, 10-й раз. На стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей, 1 января сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало».