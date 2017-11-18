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01:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Два очка Радулова помогли «Далласу» победить «Эдмонтон»

«Даллас» на своем льду обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

«Старз» прервали серию поражений из 3 игр подряд.

В составе победителей три (1+2) очка на свой счет записал Антуан Руссель. Форвард Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка, проведя на льду 21 минуту и нанеся два броска по воротам. У «Ойлерз» тремя (1+2) очками отметился Коннор Макдэвид.

Даллас Старз 6:3
(2:2, 2:1, 2:0)
Эдмонтон Ойлерз
18.11.2017, 22:00 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Кен Хичкок Тодд Маклеллан
Вратари
Кари Лехтонен 20:42 (Б. Бишоп 20:42) Кэм Тэлбот
1-й период
Эрик Грайба 02:04
06:36 Антуан Руссель (Джей. Бенн, Й. Клингберг)
07:58 Радек Факса
07:58 Грег Патерин
Милан Лучич 07:58
Леон Драйзайтль 07:58
08:57 Александр Радулов (А. Руссель, Э. Линделл)
Коннор Макдэвид 11:39
Дарнелл Нерс 15:17
Дрейк Каджула (К. Макдэвид) 16:54
17:12 Александр Радулов
Коннор Макдэвид (М. Лучич, О. Клефбом) 17:46
2-й период
20:00 Джейми Олексяк
20:00 Антуан Руссель
20:00 Антуан Руссель
Мэттью Беннинг 20:00
Мэттью Беннинг 20:00
Патрик Марун 20:00
Дрейк Каджула (Д. Нерс, К. Макдэвид) 20:42
23:37
27:57 Девин Шор (Т. Сегин)
38:39 Радек Факса (Т. Питлик, Дж. Олексяк)
Леон Драйзайтль 39:03
3-й период
47:15 Джейми Бенн
Леон Драйзайтль 50:01
53:30 Джейми Бенн (А. Радулов, А. Руссель)
56:44 Йон Клингберг
Милан Лучич 56:44
Милан Лучич 56:44
58:12 Джейсон Спецца (Б. Бишоп)
Статистика
32 Штрафное время 38
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Руссель (Даллас Старз), Джей. Бенн (Даллас Старз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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