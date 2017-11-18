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Два очка Радулова помогли «Далласу» победить «Эдмонтон»
«Даллас» на своем льду обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Даллас» на своем льду обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Старз» прервали серию поражений из 3 игр подряд.
В составе победителей три (1+2) очка на свой счет записал Антуан Руссель. Форвард Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка, проведя на льду 21 минуту и нанеся два броска по воротам. У «Ойлерз» тремя (1+2) очками отметился Коннор Макдэвид.
|Даллас Старз
|
6:3
(2:2, 2:1, 2:0)
|Эдмонтон Ойлерз
|Кен Хичкок
|Тодд Маклеллан
|Кари Лехтонен 20:42 (Б. Бишоп 20:42)
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|Эрик Грайба
|02:04
|06:36
|Антуан Руссель (Джей. Бенн, Й. Клингберг)
|07:58
|Радек Факса
|07:58
|Грег Патерин
|Милан Лучич
|07:58
|Леон Драйзайтль
|07:58
|08:57
|Александр Радулов (А. Руссель, Э. Линделл)
|Коннор Макдэвид
|11:39
|Дарнелл Нерс
|15:17
|Дрейк Каджула (К. Макдэвид)
|16:54
|17:12
|Александр Радулов
|Коннор Макдэвид (М. Лучич, О. Клефбом)
|17:46
|2-й период
|20:00
|Джейми Олексяк
|20:00
|Антуан Руссель
|20:00
|Антуан Руссель
|Мэттью Беннинг
|20:00
|Мэттью Беннинг
|20:00
|Патрик Марун
|20:00
|Дрейк Каджула (Д. Нерс, К. Макдэвид)
|20:42
|23:37
|27:57
|Девин Шор (Т. Сегин)
|38:39
|Радек Факса (Т. Питлик, Дж. Олексяк)
|Леон Драйзайтль
|39:03
|3-й период
|47:15
|Джейми Бенн
|Леон Драйзайтль
|50:01
|53:30
|Джейми Бенн (А. Радулов, А. Руссель)
|56:44
|Йон Клингберг
|Милан Лучич
|56:44
|Милан Лучич
|56:44
|58:12
|Джейсон Спецца (Б. Бишоп)
|32
|Штрафное время
|38
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|А. Руссель (Даллас Старз), Джей. Бенн (Даллас Старз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)